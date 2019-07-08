Светлана Лобода показала милое семейное фото

Артистка опубликовала в сети совместное фото с дочерьми.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода в День семьи решила порадовать своих фанов фото с дочерьми Евой и Тильдой.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "С Днем семьи, любви и верности", - подписала она милый кадр со своими детьми.

На опубликованной фотографии Лобода запечатлена в джинсовых мини-шортах и белой рубашке, рядом с ней стоит ее старшая дочь Ева, облаченная в белое платье. На руках "суперзвезда" держит младшую дочурку Тильду.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.