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Светлана Лобода показала милое семейное фото

20:51, 08 июля 2019
Звезды
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Лобода показала своих детей на новом фото / instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "С Днем семьи, любви и верности", - подписала она милый кадр со своими детьми.

На опубликованной фотографии Лобода запечатлена в джинсовых мини-шортах и белой рубашке, рядом с ней стоит ее старшая дочь Ева, облаченная в белое платье. На руках "суперзвезда" держит младшую дочурку Тильду.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.

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Теги: #фото#Светлана Лобода