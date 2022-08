Украинец Никита Кузьменко получил награду за лучшую операторскую работу. Он работал в команде режиссера Таню Муиньо во время съемок клипа Гарри Стайлса.

Ночью 29 августа состоялась ежегодная церемония награждения лучших представителей мировой музыкальной индустрии. Среди триумфаторов - украинец Никита Кузьменко. Его отметили за лучшую операторскую работу во время съемок клипа Гарри Стайлса - "As It Was".

Победители MTV Video Music Awards 2022: список

Видео года: Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Артист года: Bad Bunny

Песня года: Билли Айлиш – Happier Than Ever

Лучший новый артист: Дал Камерон

Альбом года: Гарри Стайлз – Harry's House

Лучший перформанс года: SEVENTEEN – Rock With You

Лучшая коллаборация: Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY

Лучшая поп-песня: Гарри Стайлз – As It Was

Лучшая песня в стиле хип-хоп: Ники Минаж и Lil Baby – Do We Have a Problem?

Лучшая рок-песня: Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Лучшая альтернативная песня: Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Лучшая латиноамериканская песня: Anitta - Envolver

Лучшая песня в стиле R&B: The Weeknd – Out Of Time – XO

Лучшая k-pop песня: LISA - LALISA

Лучшее видео со смыслом: Lizzo – About Damn Time

Лучшее исполнение в метавселенной: BLACKPINK – The Virtual | PUBG

Лучшее длинное видео: Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Лучшая кинематография: Гарри Стайлз – As It Was;

Лучшая режиссерская работа: Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Лучшие визуальные эффекты: Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY

Лучшая хореография: Doja Cat – Woman

Лучший монтаж: ROSALÍA – SAOKO

Песня лета: Джек Гарлоу – First Class

Отметим, церемония награждения MTV Video Music Awards проводится ежегодно. Ее цель - отметить лучших мировых представителей индустрии музыки за новые композиции и видеоклипы.

Напомним, Украина просит организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от конкурса.

Вас также могут заинтересовать новости: