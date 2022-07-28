Украинские представители уже направили соответствующие обращение к уполномоченным представителям шоу.

Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" совместно с "Мисс Украина Вселенная-2021" Анной Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить российскую конкурсантку Анну Линникову от участия в шоу. В заявлении сообщается, что из-за полномасштабной войны, которую развязали в Кремле, "Россию нужно забанить во всем цивилизованном мире".

Подробностями Неплях поделилась в Instagram-stories. Она удивлена, что вопрос об участии российских представителей все еще существует.

"Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная", - говорит Анна.

Отметим, российская модель Анна Линникова в этой сфере больше шести лет. На официальном сайте международного конкурса красоты указано, что она сотрудничала с модельными агентствами Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Индонезии и Малайзии.

Напомним, недавно "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала располневшую фигуру.

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