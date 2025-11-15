Тарас Цымбалюк выгнал девушку из проекта, узнав правду о ее личной жизни.

Экс-участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", модель Диана Зотова, которую со скандалом выгнал главный герой проекта, актер Тарас Цымбалюк, на самом деле якобы согласилась уйти за деньги. Такой "слив" обнародовал блогер Богдан Беспалов.

Накануне 5-го выпуска нового сезона шоу, во время которого стало известно о вылете девушки, инфлюенсер получил соответствующую информацию о Зотовой:

"Бывший парень Дианы Зотовой - футболист Николай Кухаревич. Он умолял ее, чтобы она ушла с проекта. Он был готов заплатить, чтобы ее забрать, но что-то они снова разошлись. Зотова согласилась уйти из шоу, если он "отвалит" солидную сумму. Согласился, заплатил. То есть, Диана - это исключительно о деньгах".

Видео дня

Также Беспалов озвучил, что пара сходится и разбегается якобы из-за позиции Зотовой:

"Он просит ее говорить на украинском, готовить украинские блюда и уважать украинские традиции, а ее это бесит, отказывается".

Напомним, в 5-м выпуске шоу "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк неожиданно попрощался с Дианой Зотовой, которую ранее даже называли "фавориткой" актера. Она заявила, что "не может отпустить" своего бывшего парня: "У меня есть еще чувства к нему".

На днях в сеть "слили" фото Дианы в свадебном платье, но она отрицает, что вышла замуж.

УНИАН писал, как прошел "Холостяк" 2025 5 выпуск. Кроме Зотовой, проект покинула еще одна участница.

Вас также могут заинтересовать новости: