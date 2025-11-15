Модель объяснила, действительно ли была в отношениях со своим бывшим во время участия в проекте.

Экс-участница 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Диана Зотова вышла на связь после вылета из проекта.

Напомним, Тарас Цымбалюк отправил ее домой после признания о личной жизни. В частности, модель рассказала, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему парню. И своем Telegram-канале Диана решила объяснить ситуацию подробно.

"Я действительно рассталась со своим парнем задолго до проекта и не имела с ним никакого контакта на момент первой вечеринки. Во-вторых, я действительно поехала по работе во Францию, где у меня была очень серьезная съемка, согласованная еще пару месяцев до шоу, о чем предупредила всех руководителей "Холостяка" еще до того, как меня согласовали на проект", - отметила Диана.

Девушка также добавила, что не виделись со своим экс-возлюбленным во время проекта. Поэтому, по ее словам, некоторые факты создатели шоу показали неправдиво.

"Да, я зарабатываю средства на собственную семью и всегда помогаю им, несмотря на то, кем и где работает мой брат/сестра. Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, будто бы я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда. Далее: когда я поехала на работу, мне неожиданно позвонил бывший, который даже не знал, что я на проекте, и мы долго душевно проговорили. И да, я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах. Я решила, что вернусь на проект, подумаю и сама все скажу холостяку лично", - отметила Зотова.

Диана отметила, что решение уйти с проекта принял не Цымбалюк, а она. Об этом модель написала так:

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти, но это тоже, конечно, вырезали".

Напомним, ранее УНИАН писал, как прошел 5 выпуск шоу "Холостяка".

