В сети вспыхнуло обсуждение "свадебных съемок" девушек.

Участница нового сезона шоу "Холостяк" Виктория Крылас показалась в свадебном платье после того, как ее конкурентку Диану Зотову заподозрили в тайной свадьбе. Пользователи сети с недоумением реагируют на подобные публикации девушек.

В своих соцсетях Вика, для которой Тарас Цымбалюк не нашел розы в третьем выпуске, опубликовала кадры в белом свадебном платье, чем сразу вызвала много слухов.

Кроме традиционного платья, образ "невесты" дополняла элегантная прическа и праздничный макияж.

Видео дня

Однако, стоит отметить, что Виктория работает моделью. Поэтому возможно свадебную фотосессию девушка делала именно в связи с работой. Впрочем, сама девушка не стала раскрывать детали.

Подобные снимки появились в соцсетях Крылас после того, как другую участницу "Холостяка" и фаворитку Цымбалюка - Диану Зотову - заметили в свадебном наряде возле ЗАГСа в Грузии. Девушка попыталась оправдаться, отметив, что это была лишь "свадебная съемка". Впрочем, ей не поверили, ведь на этом мероприятии заметили всех близких Дианы.

Такие публикации участниц реалити-шоу спровоцировали обсуждение в сети. Пользователи озадачены, ведь не могут понять, где правда.

"Я извиняюсь, но что случилось с девушками из "Холостяка"? Почему они надевают свадебные платья - уже три участницы которые надевали их на себя", - говорится в сообщении в Threads.

Вас также могут заинтересовать новости: