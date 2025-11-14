Вышел 5-й выпуск шоу 14 сезона шоу "Холостяк" / фото инстаграм "Холостяк"

В пятницу, 14 ноября, вышел 5 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". Главной темой этой недели был выход из зоны комфорта.

"Холостяк" 2025 - 5 выпуск

"Мы приехали в Карпаты. Одно из мест моей силы. Я сделаю палаточный городок. Надеюсь, это девушек раскроет больше. В жизни все бывает, иногда приходится адаптироваться под сложности", - сказал главный герой шоу Тарас Цымбалюк.

И пока актер ставил палатки, ведущий Григорий Решетник заявил, что девушки будут жить неделю на природе. Для них заранее были подготовлены рюкзаки, в которые за 7 минут участницам нужно было перепаковать из своих чемоданов вещи для жизни в палатке.

Позже было объявлено еще одно условие - участницам нужно было быстро добежать до трансфера, который доставит их к поляне. Первые три девушки Ольга, Диана и Дарья получили самые комфортные условия - это машину. Вторая компания девушек, которые прибежали позже, Ирина, Надин, Валерия, Ирина и Оксана должны были ехать на грузовом автомобиле. Последними же добежали Яна, Настя и Юля. Им пришлось добираться до пункта назначения в телеге.

Но это были не все приключения участниц "Холостяка" в этот день. Девушки приехали к первой остановке, но увидели не Тараса, а снова Решетника.

"Перед вами выбор: либо вы продолжите движение, либо вы отказываетесь он трансфера и берете еду и идете пешком", - сказал ведущий.

Девушки выбрали картошку, котел, спальные мешки и продолжили свой путь пешком. Другие четверо девушек также отказались от трансфера в пользу вещей и продуктов. Они взяли спальные мешки, тушенку, карематы, макароны и овощи.

Последние три девушки разделились, в частности, Яна и Настя решили также взять еду, а вот фотограф Юлия все же поехала дальше на телега. А тем временем Дарья, Диана и Ольга уже пришли к Тарасу.

"Они были в нормальном настроении, кроме Дарьи", - сказал актер.

Позже пришли и другие девушки. Цымбалюк встречал всех в палаточном городке и помогал адаптироваться к новым условиям на природе. И пока участницы начали раскладывать вещи и готовить обед, модель Надин взяла инициативу в свои руки и пошла сама на общение с Тарасом.

После этого актер заметил плохое настроение модели Ирины и решил выяснить причину. Девушка выразила свое недовольство от таких условий проживания, однако потом все же развеселилась.

Следующей Цимбалюк позвал на индивудуальное общение Диану. Он поинтересовался, действительно ли модель пришла на проект, завершив предыдущие отношения. Однако услышал шокирующую правду.

"Я считала, что отношения завершились навсегда. Когда я пришла на проект, то он мне написал, пытается меня вернуть. Я не знаю, как правильно поступить. Я не могу отпустить этого человека, у меня есть еще чувства к нему", - призналась Зотова.

После этого откровения актер попрощался с моделью.

"Ситуация очень странная, на уровне абсурда", - прокомментировал Цымбалюк.

Свидание с Яной, Оксаной и Валерией

Тарас устроил групповое свидание сразу с тремя девушками - учительницей Яной, косметологом Оксаной и всадницей Валерией. Они отправились покорять гору Синяк. А уже на вершине все вместе решили покричать и помолчать.

Затем актер позвал на индивудуальное общение Валерию. Она призналась, что ей было трудно нести вещи и продукты в палаточный городок. Девушка подчеркнула, что имеет рекомендации от врачей.

"Врачи запрещают носить тяжелые вещи, я потеряла беременность. Для меня это болезненный вопрос, это важно. Это самая болезненная из ситуаций, которые были в жизни", - подчеркнула всадница.

Следующей на диалог позвал Тарас учительницу Яну. Они обсудили планы на будущее и карьеру.

А вот с Оксаной актер встретил закат солнца. Романтический момент сблизил влюбленных и Цымбалюк обнял косметолога.

Кстати, именно этой девушке он дал розу.

Свидание с Дарьей и Юлией

Следующее свидание "на вылет" у Тараса было с владелицей свадебного агентства Дарьей и фотографом Юлией. Они отправились на рафтинг.

Однако после приключений на реке актер все же решил оставить двух девушек на проекте.

Свидание с Ольгой

Григорий Решетник провел фитнес-тренера Ольгу к Тарасу, ведь ранее она одержала победу в викторине о биографии актера. Девушка принесла завтрак Цымбалюку и поговорила о жизни и спорте.

"Это была самая нежная наша встреча. Чувствовалась связь", - резюмировал Тарас после общения с участницей.

Кто покинул шоу "Холостяк"

На церемонии началась сильная гроза и дождь. Актер подготовил 7 роз. То есть, шоу должна была покинуть только одна девушка. Тарас решил, что это будет учительница Яна Андриенко.

Напомним, ранее участница "Холостяка" растрогала Цимбалюка на свидании.

