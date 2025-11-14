Тараса возмутил ответ девушки.

В пятницу, 14 ноября, в пятом выпуске шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк неожиданно попрощался с одной из участниц. Ею стала модель Диана Зотова, которую ранее даже называли "фавориткой" актера.

Во время индивидуального общения в Карпатах Тарас поинтересовался личной жизнью Дианы до участия в шоу. Он отметил, что читал информацию в интернете, что якобы Зотова до сих пор в отношениях с бывшим. Модель решила рассказать правду, которая шокировала Цымбалюка.

"Я считала, что отношения с бывшим завершились навсегда. Но, когда я пришла на проект, то он мне написал, пытается вернуть меня. Я не знаю, как правильно поступить. Я не могу отпустить этого человека, у меня есть еще чувства к нему", - призналась Диана.



Тараса сильно возмутил ответ модели. Поэтому он решил, что участие Зотовой в шоу на этом моменте заканчивается.

"Ситуация очень странная, на уровне абсурда", - отметил Цымбалюк и провел Диану к машине.

