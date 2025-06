Артистка рассказала, как создала композицию.

Популярная американская певица Сабрина Карпентер, которая известна по хитам "Espressо" и "Please Please Please Please", презентовала новую песню.

Накануне она заинтриговала поклонников видео, которое опубликовала в своем Instagram. Этот ролик в ретро стиле, где Сабрина стоит на дороге и пытается остановить машину, спровоцировал слухи о выходе музыкальной новинки. А вчера, 5 июня, артистка таки выпустила аудиоверсию своего нового сингла под названием "Manchild" и рассказала историю его создания.

"Я написала "Manchild" в случайный вторник вместе с Эми Аллен и Джеком Антоноффом и это оказался лучший случайный вторник в моей жизни. Нам было весело работать над ее созданием. Однако эта песня стала для меня знаковой, то, что я смогу вспомнить через некоторое время, то, что станет ментальной основой очень запутанных и веселых лет молодой взрослой жизни", - написала Сабрина в своем Instagram.

Исполнительница также ответила, почему именно сейчас решила выпустить этот трек.

"Manchild" звучит как песня, передающая ощущение бесконечного путешествия в лето. Вот почему я хотела подарить ее вам сейчас, чтобы вы могли высунуть голову из окна машины и кричать ее все лето", - добавила певица.

К слову, официальный клип выйдет уже сегодня, 6 июня, вечером. Эта песня станет первым синглом из седьмого альбома Карпентер, но ее уже прозвали "хитом этого лета".

Что известно о Сабрине Карпентер

Сабрина сыграла в сериале "Истории Райли", а также активно выпускает музыкальные альбомы. В 2024 году композиции "Espresso" и "Please Please Please Please" возглавили Billboard Global 200, а еще заняли третье и первое место в Billboard Hot 100.

