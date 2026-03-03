Исполнительница хита 'Питання є – питань нема' назвала сумму, которую заработала на этой песне

Композиция Виктории с первых дней стала вирусной.

Певица Виктория Слободская (она же Victoria Niro), которая стала известной благодаря вирусной песне "Питання є – питань нема", рассказала о своих заработках.

Не секрет, что этот трек стал настоящим хитом прошлого года. По словам артистки, он принес ей не только популярность, но и немалую сумму денег.

"На этой песне где-то 30 тысяч долларов, если брать все стриминговые платформы. Конечно, стриминги свои проценты забирают", – отметила Victoria Niro в интервью журналистке Алине Доротюк.

Интересно, что сейчас видеоклип на эту композицию собрал на YouTube 25 млн просмотров. Однако Виктория подчеркивает, что не углубляется в детали отчислений и распределения роялти.

"Я реально не разбираюсь, некомпетентна в этом. Надо, может, проконсультироваться, чтобы меня научили все эти термины правильно говорить", – добавила певица.

Что известно о Victoria Niro

Виктория родилась во Львове. Музыкой начала заниматься с 13 лет. Девушка ходила на вокал и занятия по игре на гитаре и фортепиано. Впоследствии начала записывать кавер-версии в соцсетях, которые набирали много просмотров. Но большую популярность певице принес TikTok, а впоследствии она решила заняться сольной карьерой. В 2024 году Виктория стала номинанткой премии MUZVAR AWARDS, а в прошлом году – номинанткой YUNA в категории "Открытие года".

