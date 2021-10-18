Девушка радостно ответила "Да".

Украинский артист, солист группы Karta Svitu Иван Марунич на концерте группы "Скай" вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, пиар-менеджеру Светлане Гребенюк.

На кадрах видно, что девушка не ожидала такого поворота событий. При этом она радостно сказала "Да".

Марунич, видимо, настолько нервничал, что даже выпустил из рук коробочку с кольцом. Но артист не растерялся и поднял кольцо, а затем надел его своей девушке на безымянный палец правой руки. Также он подарил ей шикарный букет цветов.

Кроме того, артист уже успел поменять свой статус в социальной сети в Facebook. Теперь он официально помолвлен.

"Светлана, хочу, чтобы у наших детей было твое доброе сердце. Люблю", - написал Иван.

"Сегодня я сказала "Дааааааааа"", - добавила Светлана.

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Автор: Диана Могилевич