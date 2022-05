Эти песни - лидеры по поиску.

Shazam еженедельно обновляет рейтинг песен, которые чаще всего ищут пользователи. В этот раз на первом месте по количеству поиска оказалась песня As It Was английского певца Harry Styles.

На второй позиции разместился трек Buga музыканта Kizz Daniel. Закрывает тройку лидеров корейский певец JIN с композицией Yours.

Также в первой пятерке оказались Camila Cabello и Ed Sheeran (Bam Bam) и популярная певица Indila (Love Story).

Harry Styles - As It Was

Kizz Daniel - Buga

JIN - Yours

Camila Cabello и Ed Sheeran - Bam Bam

Indila - Love Story

V - Christmas Tree

The Beatnuts - Se Acabo Remix

Lizzo - About Damn Time

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Jack Harlow - First Class

