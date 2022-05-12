Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, в котором примут участие представители 18 стран. Трансляция состоится в 22:00 по киевскому времени.
Ранее мы говорили о том, как прошел первый полуфинал Евровидения 2022, а сегодня поделимся списком участников на вторую часть конкурса.
На каком канале будет Евровидение 2022 - где смотреть конкурс
Наблюдать за участниками песенного конкурса можно с помощью одной из украинских платформ:
- телеканал UA: Культура
- сайты Суспільне Культура и Суспільне Євробачення, а также Facebook Суспільне Мовлення
- Facebook-страница Евровидения
- YouTube-канал Евровидения Украина
- эфир Радио Промінь.
Также онлайн можно будет посмотреть Евровидение через приложение Дия с помощью раздела Дия TV.
Напоминаем, что финал песенного конкурса пройдет в субботу, 14 мая, где на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов.
Второй полуфинал Евровидение 2022 - участники
Финляндия: The Rasmus - Jezebel
Израиль: Michael Ben David - I.M
Сербия: Michael Ben David - I.M
Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black
Грузия: Circus Mircus - Lock Me In
Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am
Сан Марино: Achille Lauro - Stripper
Австралия: Sheldon Riley - Not The Same
Кипр: Andromache - Ela
Ирландия: Brooke - That’s Rich
Северная Македония: Andrea - Circles
Эстония: Stefan - Hope
Румыния: WRS - Llámame
Польша: Ochman - River
Черногория: Vladana - Breathe
Бельгия: Jérémie Makiese - Miss You
Швеция: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer
Чехия: We Are Domi - Lights Off