Второй полуфинал Евровидения 2022 пройдет сегодня, 12 мая, в Турине (Италия).

Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, в котором примут участие представители 18 стран. Трансляция состоится в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы говорили о том, как прошел первый полуфинал Евровидения 2022, а сегодня поделимся списком участников на вторую часть конкурса.

На каком канале будет Евровидение 2022 - где смотреть конкурс

Наблюдать за участниками песенного конкурса можно с помощью одной из украинских платформ:

Также онлайн можно будет посмотреть Евровидение через приложение Дия с помощью раздела Дия TV.

Напоминаем, что финал песенного конкурса пройдет в субботу, 14 мая, где на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов.

Второй полуфинал Евровидение 2022 - участники

Финляндия: The Rasmus - Jezebel

Израиль: Michael Ben David - I.M

Сербия: Michael Ben David - I.M

Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black

Грузия: Circus Mircus - Lock Me In

Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am

Сан Марино: Achille Lauro - Stripper

Австралия: Sheldon Riley - Not The Same

Кипр: Andromache - Ela

Ирландия: Brooke - That’s Rich

Северная Македония: Andrea - Circles

Эстония: Stefan - Hope

Румыния: WRS - Llámame

Польша: Ochman - River

Черногория: Vladana - Breathe

Бельгия: Jérémie Makiese - Miss You

Швеция: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Чехия: We Are Domi - Lights Off

Вас также могут заинтересовать новости: