Первый полуфинал Евровидения 2022 пройдет в Италии 10 мая.

10 мая в Турине состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022. В нем примут участие 17 стран, из которых в финал отберут 10 лучших. Среди участников первого полуфинала будет украинская группа Kalush Orchestra, которой букмекеры пророчат победу.

Напомним, что Россия в этом году дисквалифицирована из конкурса из-за развязанной против Украины войны.

Первый полуфинал Евровидения 2022: все участники и песни

1. Албания: Ronela Hajati - Sekret

Албанская вокалистка открывает полуфинал. Букмекеры прогнозируют ей 25 место.

2. Латвия: Citi Zēni - Eat Your Salad

Яркий коллектив из Риги выступит с зажигательными треком, но в успехе группы букмекеры не уверены.

3. Литва: Monika Liu - Sentimentai

32-летняя литовская певица представит красивую и лирическую песню о любви. Букмекеров номер не впечатлил - ей обещают одно из последних мест на конкурсе.

4. Швейцария: Marius Bear - Boys Do Cry

Шансы на победу молодого швейцарского исполнителя оценивают невысоко. Но может его песня о детстве понравится слушателям.

5. Словения: LPS - Disko

От Словении на конкурс поедет подростковая группа из 5 участников. Музыканты споют грустную и правдивую песню об их фронтмене, которого на дискотеке бросила девушка. Прогноз букмекеров - 39 место.

6. Украина: Kalush Orchestra - Стефанія

Рэп-фолк группа Kalush Orchestra выступит под шестым номером. Именно ей с большим отрывом сулят победу букмекеры. Украинская группа вошла в число немногих участников, которые исполнили песню на родном языке, а не на английском. Песня в этническом стиле посвящена маме солиста группы.

7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention

После украинцев на сцену выйдет болгарская группа с большим опытом выступлений. Однако шансы на победу у нее очень невысокие.

8. Нидерланды: S10 - De Diepte

21-летняя голландская исполнительница исполнит песню в стиле альт-поп. Она может пройти в финал - букмекеры поставили её на 9 место.

9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

Веселый и зажигательный трек молдавской группы в народном стиле может понравиться зрителям, хотя эксперты низко оценивают шансы попадания в финал.

10. Португалия: MARO - Saudade Saudade

Португальская певица представит спокойную песню на английском языке.

11. Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Хорватская певица с красивым и мягким голосом исполнит песню о любви. Прогноз букмекеров - 26 место.

12. Дания: REDDI - The Show

Женский квартет из Дании точно запомнится зрителям необычной песней в винтажном стиле, хоть и имеет невысокие оценки букмекеров.

13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria - Halo

Яркий австрийско-итальянский разнополый дуэт расположился на 13 месте полуфинала и 30 месте в списке букмекеров.

14. Исландия: Systur - Með Hækkandi Sól

Музыкальные критики сулят им 33 место трио сестер, которые с раннего детства поют вместе. Они представят нежную песню под гитару.

15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

25-летняя грек-норвежская певица выступит под номером 15. Шансы пройти в финал у неё высоки - музыкальным критикам очень понравилась её песня.

16. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Загадочный коллектив, который выступает предпоследним, не раскрывает свои настоящие личности. Ребята скрывают лица и используют псевдонимы. Букмекеры считают, что они могут попасть в десятку лучших.

17. Армения: Rosa Linn – Snap

Молодая армянская певица с песней на английском языке закрывает конкурс.

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