Пользователи сети пришли в восторг от исполнения песни.

Музыкальная группа из Кении That's What She Said перепела украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", которая с начала полномасштабной войны обрела более глубокий смысл.

Так, ребята дали концерт в Найроби, где и исполнили гимн сечевых стрельцов на украинском языке. Видео их выступления сразу же разлетелось по сети.

Таким образом группа That's What She Said решила поддержать Украину в развязанной РФ войне. Более того, солистка бэнда вышла на сцену в желто-синем костюме, цвета которого символизируют флаг нашей страны.

"Спасибо! Такая волшебная исполнительница! Так самобытно перепела нашу песню! Очень хорошо", "У солистки лучше, чем у Азарова произношение", "Красиво", "Супер", - пишут пользователи сети.

