Звезда "Гарри Поттера" Дэвид Тьюлис сыграет в сиквеле "Аватара"

Тьюлис отметил, что он понятия не имеет, какими будут сцены с ним, поскольку отсняли только тестовые дубли, чтобы показать их Кэмерону.

Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" Дэвид Тьюлис сыграет одного из на'ви в сиквеле фильма "Аватар", съемки которого возобновились в Новой Зеландии.

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Об этом актер рассказал в интервью Total Film, передает gamesradar. "Я на'ви, синее существо. Это я не до конца осознавал, когда шел на встречу с Джеймсом Кэмероном. Я был очень удивлен, когда мне предложили роль. Я восхищен тем, как я буду выглядеть, потому что в образах сохраняют индивидуальные черты актеров. Это потрясающе!", - рассказал актер.

Тьюлис отметил, что он понятия не имеет, какими будут сцены с ним, ведь отсняли пока только тестовые дубли, чтобы показать их Кэмерону. Впереди у актера основные съемки, которые проведут с помощью специальных сенсоров.

Выход фильма "Аватар 2" до пандемии был запланирован на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео. Еще три фильма "Аватар" должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.

Недавно также были опубликованы кадры во время работы Джеймса Кэмерона над подводными сценами. А также фото с актерами Кейт Уинслет, Зои Салданой, Сэмом Уортингтоном и Клиффом Кертисом, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.

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