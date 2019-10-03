В сети опубликовали фото со съемок фильма «Аватар 2»

На снимке можно увидеть, как режиссер Джеймс Кэмерон с камерой на плече заходит в бассейн с машинами для создания волн.

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма «Аватар» в твиттере.

На снимке можно увидеть, как режиссер с камерой на плече заходит в бассейн с машинами для создания волн.

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«Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — обычный день на съемках сиквелов «Аватара», — подписано фото.

Известно, что действие «Аватара 2» будет происходить через несколько лет после выхода первой картины.