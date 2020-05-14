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В сети опубликовали новый кадр со съемок "Аватара"

12:16, 14 мая 2020
Кино и музыка
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Выход "Аватара-2" был запланирован на 2021 год / фото flickr.com/korosirego

Фото опубликовано на официальном аккаунте проекта в Twitter.

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На снимке запечатлены Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Клифф Кертис, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.

На поверхности воды видны множество белых шариков. По словам продюсера Джона Ландау, они нужны, чтобы защитить от света на поверхности систему захвата движения. Вместе с этим они позволяют актерам безопасно выплыть наверх.

фото: twitter.com/officialavatar

Как сообщал УНИАН, съемки сиквелов фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться в Новой Зеландии, перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса.

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