В сети опубликовали новый кадр со съемок "Аватара"
12:16, 14 мая 2020Кино и музыка
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На данный момент съемки фильма приостановлены из-за коронавируса.
Выход "Аватара-2" был запланирован на 2021 год / фото flickr.com/korosirego
В сети появился новый кадр со съемок сиквелов фильма "Аватар".
Фото опубликовано на официальном аккаунте проекта в Twitter.
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На снимке запечатлены Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Клифф Кертис, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.
На поверхности воды видны множество белых шариков. По словам продюсера Джона Ландау, они нужны, чтобы защитить от света на поверхности систему захвата движения. Вместе с этим они позволяют актерам безопасно выплыть наверх.
фото: twitter.com/officialavatar
Как сообщал УНИАН, съемки сиквелов фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться в Новой Зеландии, перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса.
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