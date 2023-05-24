Мартин Скорсезе ранее уже высказывал нашему народу свою поддержку в это непростое время.

Американский режиссер Мартин Скорсезе в Каннах призвал поддержать Украину. Во время пресс-конференции, проведенной в рамках Каннского кинофестиваля Скорсезе сказал, что обеспокоен агрессией России на территории Украины, сообщает Variety.

"Очень взволнован агрессией России, очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в XIX веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс", - заявил режиссер.

Мартин Скорсезе призвал весь мир поддерживать Украину.

"Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Сейчас она глубже и сильнее. Это связано с самыми ценностями того, как вы живете", - резюмировал режиссер.

Чем прославился Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе прославился своим огромным вкладом в мировую киноиндустрию.

Фильм "Таксист" (1976) был снят в ранний период творчества Скорсезе, стал его прорывом и принес ему первое признание. Фильм рассказывает историю наемного водителя такси (сыгранного Робертом Де Ниро), который страдает от одиночества и постепенно погружается в безумие. "Таксист" получил четыре номинации на Оскар, включая номинацию для Скорсезе в категории "Лучший режиссер".

Еще одна значимая работа Скорсезе - фильм "Славные парни" 1990 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни гангстера Генри Хилла. Кинолента получила шесть номинаций на Оскар.

Мартин Скорсезе выступил режиссером фильма "Остров проклятых" (2010). Фильм основан на романе Денниса Лихейна и рассказывает историю федерального маршала, расследующего исчезновение пациентки психиатрической клиники на острове.

Среди других известных работ Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", "Авиатор", "Бешеный бык" и другие.

На Каннском кинофестивале режиссер представлял киноленту "Убийцы цветочной луны" с Ди Каприо и де Ниро.

Напомним, в январе 2023 Мартин Скорсезе обратился к украинцам с мощной речью. Он выразил восхищение мужеством и стойкостью нашего народа перед варварством России.

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