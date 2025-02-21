События картины со звездным актерским составом будут разворачиваться на Гавайях.

Известный американский режиссер Мартин Скорсезе снова объединится с культовым американским актером Леонардо Ди Каприо ради работы над новым криминальным боевиком. К звездам также присоединятся актеры Эмили Блант и Дуэйн "Скала" Джонсон, которые сыграют главные роли в фильме.

Как пишет издание Variety, пока известно, что события новой ленты со звездным актерским составом будут происходить на Гавайях. Проект основан на идее Джонсона и Блант. Она возникла у знаменитостей во время работы над картиной "Разгромная машина".

Они вместе со Скорсезе, Ди Каприо, Ником Билтоном, Дени Гарсией, Лизой Фрешетт и Риком Йорном также выступят продюсерами ленты. Сценарий к картине создаст журналист и автор Ник Билтон. Он известен по фильму 2021 года от HBO "Поддельные знаменитости".

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Пока подробности сюжета держат в тайне. Но в Голливуде уже ходят слухи, что у нового проекта есть шансы на успех и его сравнивают с культовыми криминальными лентами "Отступники" и "Славные парни".

Как известно, для Ди Каприо и Скорсезе новая лента станет далеко не первой их совместной работой. Ранее они в сотрудничестве создали легендарные фильмы "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Отступники". А также звездный дуэт сейчас работает над адаптацией романа "Дьявол в Белом городе".

Когда именно новый боевик с участием знаменитых актеров увидит свет - неизвестно. Пока проект продают студиям и стриминговым сервисам и занимаются созданием сценария к нему.

Напомним, ранее Мартин Скорсезе выпустил документальный фильм об успехе Beatles. Картина посвящена ключевому моменту в истории группы, когда в 1964 году музыканты впервые прибыли в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, что стало началом глобальной "битломании".

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