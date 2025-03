Премьера мини-сериала состоится 18 апреля 2025 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал первый трейлер драматического сериала "Узкая дорога на дальний север" (The Narrow Road to the Deep North) с Джейкобом Элорди ("Присцилла", "Солтберн", сериал "Эйфория").

Сюжет сериала основан на одноименном романе австралийского писателя Ричарда Флэнагана, за который он получил Букеровскую премию 2014 года.

События происходят во время Второй мировой войны на Тихом океане, а в центре сюжета – британские и австралийские военнопленные, занятые на строительстве Бирманской железной дороги. Сюжет сериала рассказывает о жестокости войны, непрочности жизни и невозможности любви, увиденных глазами австралийского врача и военнопленного.

Помимо Элорди в сериале также задействованы Одесса Янг ("Ширли", "Проклятые"), Киаран Хайндс ("Залечь на дно в Брюгге", сериал "Игра престолов"), Оливия Дейонг ("Элвис"), Саймон Бейкер (сериал "Менталист") и другие.

Режисером проекта выступил австралиец Джастин Курзель, ранее снявший фильмы "Макбет" (2015), "Кредо убийцы" (2016) и "Подлинная история банды Келли" (2019).

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов. Все они выйдут одновременно 18 апреля 2025 года на Prime Video.

