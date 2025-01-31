Некоторые критики признали его одним из лучших фильмов ужасов 2024 года.

6 февраля 2025 года на большие экраны Украины выходит фолк-хоррор "Проклятые" (The Damned), который уже успел получить положительные отзывы критиков.

Это история, разворачивающаяся во время жестокой зимы. У берегов небольшого исландского поселка тонет корабль с людьми. Молодой женщине Еве приходится сделать сложный выбор: спасать пострадавших или сохранить последние припасы еды для своих односельчан. Но решение имеет свою цену – из темноты начинают проступать тени старинных исландских легенд, а вина за содеянное превращается в жуткую реальность.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять причин посмотреть ленту в кинотеатрах.

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Творческая команда

Ленту спродюсировала команда, работавшая над фильмами "Восстание зловещих мертвецов" и "Глубинное зло". Это придало уверенности режиссеру Тордуру Палссону, шоураннеру детективного сериала от Netflix "Убийства Вальгаллы", для которого этот фильм стал полнометражный дебют.

Оператором фильма выступил Эли Аренсон, известный своей работой над хоррорами "Надсмотрщики" и "Агнец".

Политические подтексты

Место действия – изолированный европейский форпост, который защищается от небольших лодок с иностранцами – имеет сильный политический подтекст. Дебаты Евы с жителями деревни отражают аргументы, которые звучали в парламентах по всей Европе относительно того, принимать беженцев или позволить им утонуть в Средиземном или Северном море.

"Мы разрабатывали сценарий еще в 2015 году, когда кризис беженцев, казалось, был на пике, и я помню, как подумал: "О, когда фильм выйдет, он уже не будет актуальным", – говорит Палссон. – "В наши дни, это, к сожалению, все еще очень актуально. Но что я считаю интересным, посмотреть на эту проблему через призму жанра (фильма ужасов), который, надеюсь, не ударит вас по голове проблемой, а сможет вызовет желание задуматься над моральными вопросами, которые стоят за ней. Что бы вы сделали, если у ваших берегов затонул корабль, вы бы выплыли и спасли этих иностранцев или позволили бы им погибнуть?".

Религия

Фильм также говорит на тему религии. Хотя сам режиссер не религиозен, то, как он смотрит на этот сложный вопрос, вдохновляет его внедрять тему в свое творчество.

"Я понимаю, почему люди тяготеют к религии за ответами, потому что она дает вам ответы, а реальность часто нет. Мне кажется, что тогда еще больше – действие фильма разворачивается в 1871 году – ты тяготеешь к своей религии и любым средствам, через которые ты должен попытаться найти смысл в вещах, которые ты не можешь понять", – говорит режиссер.

Актерский состав

Главную роль в фильме сыграла Одесса Янг – австралийская восходящая звезда по версии Elle и Vogue. Актриса на данный момент больше всего известна по фильмам "Ширли", "Ричард говорит "Прощай" и "Нация убийц".

Также в фильме сыграли Джо Коул (сериалы "Черное зеркало", "Острые козырьки") и Шиван Финнеран (сериал "Аббатство Даунтон").

Положительные отзывы

Мировая премьера картины состоялась на нью-йоркском кинофестивале Трайбека 2024 года, соучрежденном знаменитым Робертом де Ниро. Также лента вошла в официальную программу Каталонского Международного фестиваля фантастического кино в Сиджасе.

Фильм получил преимущественно положительные отзывы. В частности, американский журнал Variety назвал ленту "психологическим, атмосферным произведением", а издание Next Best Picture охарактеризовало ее как "атмосферное путешествие в сердце тьмы, которое заставит вас дрожать от ужаса". Shade Studios назвали ленту "страшной, как ад", а Film Obsessive – "зловещей". Тем временем, развлекательный сайт Collider написал, что "Проклятые" – это "мастерский фильм, который не выбросить из головы", а также отметил актерскую работу Одессы Янг, назвав это "одним из лучших перфомансов" актрисы.

Тем временем, издание The Scariest Things включило "Проклятые" в свой подкаст о лучших хоррорах 2024 года. В целом их критики из 36 фильмов выбрали 10, которые советуют посмотреть всем фанатам жанра.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но только 47% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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