Шотландский диджей Кельвин Харрис и канадский певец The Weeknd представили анимационный клип на новую песню Over Now.

Читайте такжеБудет огонь: Кончита Вурст анонсировала дуэт с молодым певцомЭто первая совместная работа диджея и исполнителя.

В ярком футуристическом клипе представлены сцены города и природы, а также путешествие в космос.

