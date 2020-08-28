Клип сделан в футуристическом стиле \ скриншот с видео
Шотландский диджей Кельвин Харрис и канадский певец The Weeknd представили анимационный клип на новую песню Over Now.
Читайте такжеБудет огонь: Кончита Вурст анонсировала дуэт с молодым певцомЭто первая совместная работа диджея и исполнителя.
В ярком футуристическом клипе представлены сцены города и природы, а также путешествие в космос.
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