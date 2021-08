"Сатанизм и ЛГБТ": клип украинки для Lil Nas X получил пять номинаций на премию MTV VIDEO MUSIC AWARDS

Таня Муиньо со своим видео на песню MONTERO (Call Me By Your Name) имеет все шансы на победу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter