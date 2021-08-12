Таня Муиньо со своим видео на песню MONTERO (Call Me By Your Name) имеет все шансы на победу.

Украинский клипмейкер Таня Муиньо может получить престижную премию от MTV VIDEO MUSIC AWARDS. Она создала резонансный клип для исполнителя Lil Nas X на его песню MONTERO (Call Me By Your Name).

О радостной новости Таня Муиньо рассказала на своей странице в Instagram.

Клип на песню Lil Nas X на его песню MONTERO может получить премию сразу в пяти номинациях от MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2021. Так, видео может принести победу в следующих категориях:

"Видео года"

"Лучшее видео, которое содержит социальный подтекст"

"Лучшая режиссура"

"Лучшая работа художника-постановщика"

"Лучшие визуальные эффекты"

Сейчас клип уже собрал на YouTube более 300 просмотров, и 8 миллионов "лайков". Видео вызвало в сети немалые споры.

Одни увидели в клипе пропаганду сатанизма и ЛГБТ, другие разглядели социальный подтекст и заметили в видео символизм. Судя по количеству просмотров и "лайков", большинству работа Тани Муиньо понравилась.

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Автор: Полина Кузенко