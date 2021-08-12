Украинский клипмейкер Таня Муиньо может получить престижную премию от MTV VIDEO MUSIC AWARDS. Она создала резонансный клип для исполнителя Lil Nas X на его песню MONTERO (Call Me By Your Name).
О радостной новости Таня Муиньо рассказала на своей странице в Instagram.
Клип на песню Lil Nas X на его песню MONTERO может получить премию сразу в пяти номинациях от MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2021. Так, видео может принести победу в следующих категориях:
"Видео года"
"Лучшее видео, которое содержит социальный подтекст"
"Лучшая режиссура"
"Лучшая работа художника-постановщика"
"Лучшие визуальные эффекты"
Сейчас клип уже собрал на YouTube более 300 просмотров, и 8 миллионов "лайков". Видео вызвало в сети немалые споры.
Одни увидели в клипе пропаганду сатанизма и ЛГБТ, другие разглядели социальный подтекст и заметили в видео символизм. Судя по количеству просмотров и "лайков", большинству работа Тани Муиньо понравилась.
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