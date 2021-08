Сразу три клипа Бейонсе попали в рейтинг.

К 40-летию MTV эксперты представили 100 лучших музыкальных клипов всех времен. В список попали современные хиты разных жанров и песни из прошлого, уже ставшие легендарными.

Список лучших клипов составил журнал Rolling Stone.

"Некоторые из них вышли на канале ранее, некоторые вообще никогда не появлялись на MTV. Но весь этот выбор - прекрасный пример того, как сочетание звука и изображения создало несколько шедевров. От Hello Адель до Gimme All Your Lovin от ZZ Top - это видео, которые по-прежнему волнуют нас, радуют, беспокоят и напоминают нам, как много можно сделать за три-четыре минуты", - уточнили создатели списка.

На первом месте в рейтинге оказался клип на песню Formation, которую исполнила Бейонсе. Второе место получило видео на композицию Hurt Джонни Кэша. А на третьем месте - ролик на песню Vogue от Мадонны.

Читайте такжеРэперша alyona alyona и металл-группа Space Of Variations выпустили совместный клип (видео)Четвертое место получил клип This Is America от Childish Gambino, а пятое - The Perfect Kiss от New Order. Примечательно, что певица Бейонсе получила сразу несколько позиций в списке, ее клипы заняли не только первое место.

12 строчку в рейтинге лучших получил клип Бейонсе на песню Single Ladies, а на 29 месте - ролик на песню Apeshit, которую певица исполнила вместе со своим мужем. Их дуэт получил название The Carters.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко