Осталось всего три серии "И просто так..", финальная выйдет 3 февраля 2022 года.

Онлайн вышла 7 серия продолжения "Секса в большом городе" под названием "И просто так...". Рассказываем, чем удивили фанатов в новом эпизоде популярного сиквела. Осторожно, ниже могут быть спойлеры!

"И просто так..." 7 серия: что произошло с Кэрри Брэдшоу и другими героинями сиквела

Брэдшоу получает весьма непростое и заманчивое предложение от своего книжного издателя. Ей придется даже в некоторой мере переступить через свои принципы, а закончится эта затея весьма комично. Только представьте, на первом свидании после смерти мужа - Мистера Бига - Кэрри жестко опозорилась. Но и ее ухажер тоже вел себя не совсем прилично. Судя по финальной сцене 7 серии "И просто так...", эта история еще получит продолжение.

В жизни Шарлотты все, кажется, спокойно и гладко, за исключением ссоры с супругом во время теннисного сета. Куда все "веселее" у Миранды: она признается Кэрри, что у нее со Стивом очень давно нет секса. Более того, Миранда не может забыть Че и даже в порыве страсти признается ей в любви.

Читайте такжеСиквел "Секса в большом городе" стал лучшим дебютом в истории HBOСтоит отметить, что стилисты и в этом эпизоде сиквела "Секса в большом городе" потрудились и тщательно продумали каждый образ персонажей.

Напомним, "И просто так" (англ. And Just Like That…) — американский сериал, сиквел "Секса в большом городе" и двух его кинопродолжений. Премьера двух первых серий состоялась 9 декабря 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max.

Зрителей ждут еще три серии "И просто так..": 8-я выйдет 20 января, 9-ю сможем посмотреть онлайн 27 января, а финальный эпизод сиквела сериала "Секс в большом городе" - 3 февраля.

"И просто так..." 7 серия: смотреть трейлер онлайн

