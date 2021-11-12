Премьера сериала запланирована на 9 декабря. В новом шоу будет 10 эпизодов.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый трейлер сериала "И просто так" – продолжения культового шоу "Секс в большом городе".

Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

За кадром слышно, как главная героиня сериала Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер рассуждает о переменах и жизни:

"Пока меняешься ты, город меняется вместе с тобой. И просто так начинается новая глава".

Продолжение сериала "Секс в большом городе": трейлер

Кроме Сары Джессики Паркер в ролике показали персонажей Синтии Никсон и Кристин Дэвис.

Также на видео появились три новые героини сериала.

"Секс в большом городе": что известно о сериале

"Секс в большом городе" – американский сериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Он выходил с 1998 по 2004 год. Телесериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Читайте такжеСоздатель "Игры в кальмара" анонсировал второй сезон кровавого сериалаОсновной состав на протяжении всего сериала оставался прежним – Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл. Последняя (исполнительница роли Саманты) отказалась от съемок продолжения сериала.

В 2021 году началась работа над продолжением "Секса в большом городе" - сериалом "И просто так…".

Премьера сериала запланирована на 9 декабря. В шоу будет 10 эпизодов.

Автор: Катерина Шварц