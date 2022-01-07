Следующая серия "И просто так..." выйдет 13 января 2022 года.

Онлайн вышла 6 серия продолжения "Секса в большом городе" под названием "И просто так...". Рассказываем, чем удивили зрителей в новом эпизоде. Внимание! Ниже могут быть спойлеры.

"И просто так..." 6 серия: чем удивили зрителей в новом эпизоде продолжения "Секса в большом городе"?

Неожиданно Кэрри Брэдшоу переезжает в пригород Нью-Йорка в ультрасовременную квартиру. Но она постоянно чувствует, что это не ее. Поэтому главная героиня продолжения сериала "Секс в большом городе" принимает волевое решение продать это жилище и вернуться в свое старое "гнездышко".

Читайте такжеСиквел "Секса в большом городе" стал лучшим дебютом в истории HBOМиранда после секса с Че постоянно фантазирует о ней, в чем признается Шарлотте. Последняя шокирована, но все-таки им удается избежать крупной ссоры. Также Миранда наконец-то осознает, что у нее есть проблемы с алкоголем.

Шарлотта "воюет" со своей дочерью Роуз, которая не воспринимает себя как девочка. В итоге ей приходится считаться с мнением ребенка.

Мистера Бига вырезали из финальной серии "И просто так..."

Как сообщило издание Variety, Мистер Биг (актер Крис Нот, которого несколько женщин обвинили в изнасилованиях) должен был появиться в финальном эпизоде 3 февраля. По сюжету, Кэрри приехала в Париж и хотела на мосту развеять его прах, и тут они воссоединились в этой фэнтези-сцене. Но, по информации СМИ, создатели сериала решили вырезать этот фрагмент.

"И просто так..." 6 серия онлайн: трейлер