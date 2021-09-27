У Власовой и Леонова на проекте разгорелся конфликт.

Известная в прошлом певица Евгения Власова шокировала признанием на шоу "Танцы со звездами". Выяснилось, что их пара на проекте с Максом Леоновым чуть не распалась.

Читайте такжеСтало известно, кто вылетел из шоу "Танцы со звездами" после четвертого эфираКак рассказала артистка во время прямого эфира, сказалась усталость, нервы сдавали, именно поэтому у них с Максом возник конфликт.

На прошлой неделе Власова заявила, что хочет уйти из проекта, их конфликт показали в "дневниках" шоу. Евгения настаивала на репетициях, а Макс отказывался. Продюсеры "Танцев со звездами" даже предлагали певице заменить партнера.

Но Власова и Леонов помирились и решили вместе бороться на шоу.

Приглашенная судья "Танцев со звездами" Санта Димопулос посоветовала паре беречь нервы, потому что дальше будет еще сложнее. "Вы классно станцевали сегодня. Единственное, о чем я вас прошу - не тратьте свою энергию на негатив. Дальше будет еще жестче и сложнее", — сказала она.

"Когда мы говорим о каких - то конфликтах, неурядицах, то мне абсолютно все равно, что происходит там, если вы создаете праздник здесь, на паркете", - сказал Влад Яма.

Макс Чмерковский посоветовал паре научиться наслаждаться проектом, комментируя конфликт Евгении и Макса.

"Женя, мне показалось, что сегодня была ламбада на полноги... Для вас спецусловий не будет... Советую вернуть ваш самоконтроль и не допускать извержения этой эмоциональной лавы", — заявила Екатерина Кухар.

На фразу Кухар Власова не смогла промолчать и ответила: "Мне кажется, все очень преувеличено. Полноги моей не было, была вся моя нога полностью, но вот такая".

Евгения Власова: чем она известна

Евгения Власова (род. 8 апреля 1978, Киев) - украинская певица. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". Модель, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной.

СМИ сообщали, что Власова победила рак. В сентябре 2019 года певица обвинила журналистов в искажении информации. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание о том, что онкологию у нее не находили.

Автор: Ольга Робейко