По словам артистки, во время развода с мужем она переживала тяжелые времена.

Известная в прошлом певица Евгения Власова поразила очередным признанием на шоу "Танцы со звездами". Она рассказала, что не любила своего мужа-продюсера Дмитрия.

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По словам Евгении, она за свои 43 года еще ни разу не любила, а вышла замуж, потому что забеременела.

"Почему я вышла замуж? Потому что я забеременела, и все: свободная Женя Власова со своими суперхитами, ты попадаешь вдруг в зависимость финансовую и моральную", - поделилась Власова.

Она добавила, что инициатором разрыва отношений стала сама, но на развод подал муж. Евгения рассказала, что это был очень сложный период в ее жизни.

Евгения Власова: чем она известна

Евгения Власова (род. 8 апреля 1978, Киев) - украинская певица. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда". Модель, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной.

СМИ сообщали, что Власова победила рак. В сентябре 2019 года певица обвинила журналистов в искажении информации. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание о том, что онкологию у нее не находили.

Автор: Ольга Робейко