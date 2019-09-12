Известная украинская певица шокировала признанием о раке

Артистка обвинила журналистов в перекручивании информации.

Несмотря на ряд сюжетов в различных СМИ, известная украинская певица Евгения Власова молчала о том, что у нее никогда не было рака.

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Но звезда на своей странице в Instagram опубликовала признание: онкологию у нее не обнаруживали.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция, и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике, если одному показалось - значит, нужна химиотерапия! Да, я ее прошла", - написала артистка.

По словам Власовой, все это время она молчала о правде ради людей, для которых стала надеждой на выздоровление.

При этом Власова обвинила журналистов в перекручивании информации: "... Одно то, что меня заживо похоронили, и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что, она жива?!".

Ранее СМИ сообщали, что 10 лет назад Евгения Власова победила рак. Однако в 2017 году у певицы возникли новые проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько операций на кишечнике и вынуждена была на время покинуть сцену.