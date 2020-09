В ролике певица встречается со своим двойником и ведет с ним борьбу.

Украинская певица MARUV выпустила новый клип на песню Sad Song.

Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы.

Работа получилась провокационной и эротической. По сюжету MARUV встречается со своим двойником и ведет с ним борьбу. Режиссером видео выступила Яна Чаплыгина.

Реакция фанатов

Большинству поклонников певицы понравился новый клип:

«Отличная игра на контрастах, визуалочка просто бомба, очень залипательно вышло», «MARUV бомба», «Ее клипы крадут мою гетеросексуальность», «Пусиквин вернулась! Все киски в зоне рискааа!», «Огненный клип», «MARUV не сдержалась и стала готкой», «Клип шикарный, песня и вокал тоже», «Мы должны изнасиловать кнопку повтора».

Многие пользователи признаются, что уже не раз посмотрели клип и что сделают это снова и снова. Ролик называют красивым, стильным, сексуальным и дерзким.

Но есть и те, кто раскритиковал текст самой песни, назвав его чересчур примитивным и слабым.

Новый клип MARUV: видео

Sad Song: полный текст песни

(на языке оригинала)

Sad song

You are playing with my love

Sad song

Moving to а danger zone

Sad song

Better careful with your words

Do wrong - and you’re gone

Sad song sad song sad song

No sex song sex song sec song

How long is she staying in our home?

How long shall I lay here on my own?

Ding don something tells me - not too long

Sad song - till she's gone

Sad song sad song sad song

No sex song sex song sec song

Bitch I’m coming

Gon' get you

And you know bitch

that is true

Look at you girl

Fucking screwed

Look at you look at you look at you look at you

I hate your fucking friends

I piss all over you

Bitch I don’t care

What you're thinking too

I’m a cool girl

I make money move

Fuck you and you and you and you

