На этой неделе Злата познакомилась ближе с родными мужчин.

В пятницу, 19 ноября, прошел 10 выпуск проекта "Холостячка-2". В нем Злата Огневич познакомилась с родными мужчин.

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Свидания на шоу "Холостячка" в 10 выпуске от 19.11.2021

Первое свидание у Златы состоялось с Андреем Хветкевичем. Мужчина познакомил Огневич со своей мамой и братом. "Холостячка" очень понравилась маме Андрея, их общение было очень легким и невынужденным. Но возможная будущая свекровь девушки отметила, что ее сын немного застенчивый, ему необходимо время, чтобы раскрыться.

Далее Огневич познакомилась с большой семьей Макса Тарапаты. Дядя мужчины устроил Злате настоящую проверку на хозяйственность и честность, заподозрив ее в пиаре. "Я влюбился, я хочу быть с ней, я это вижу, чувствую", - сказал Максим. Позже у них было свидание на пляже, все закончилось страстным поцелуем.

Третье свидание у Златы было с Андреем Задворным. Родители мужчины встретили их очень тепло, общение понравилось и им, и "холостячке". Огневич отметила, что с мамой Андрея ей было легче всех общаться. Далее девушка и претендент на ее сердце прогулялись на яхте.

И последнее времяпровождение у певицы было с Дмитрием Шевченко в Александрии. Родные мужчины говорили Злате, что видят, что он у нее уже влюблен. Закончился день у Огневич и Димы на крыше дома, в котором он вырос.

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На церемонии роз после 10 выпуска и знакомства с родителями мужчин Злата Огневич решила отправить домой Андрея Хветкевича.

"Знакомство с твоими родными было невероятным и очень трогательным. У тебя невероятная мама, она попросила не делать тебе больно. Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства. Я не смогу ответить тебе взаимностью. Прости", - сказала "холостячка" и попрощалась с Андреем.

"Грустно уходить, конечно, не хочется. Я открывался, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь", - сказал Хветкевич.

Как сообщал УНИАН, в 9 выпуске шоу "Холостячка-2" Злата приняла решение никого не отправлять домой - Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Макс Тарапата и Андрей Хветкевич остались на шоу.

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Автор: Ольга Робейко