Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, который до этого снял такие фильмы, как "Доктор Стрэндж", "Синистер" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

Вышел официальный трейлер фильма ужасов "Черный телефон" (The Black Phone) от мастеров жанра студии Blumhouse, которая создала такие фильмы, как "Астрал", "Синистер" и "Сплит".

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в центре сюжета окажется 13-летний подросток, который после жуткого похищения проснется запертым в звуконепроницаемом подвале со сломанным черным телефоном. Неожиданно парень получает звонок от предыдущих жертв убийцы, которые во что бы то ни стало стремятся его спасти.

Главную роль в фильме исполнил юный актер Мейсон Темз, а роль похитителя досталась Итану Хоуку, известному по фильмам "Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день" и "Отрочество". Также в фильме снялись Джереми Дэвис ("Спасти рядового Райана", "Догвиль", "Лост") и Джеймс Ренсон ("Оно 2", "Олдбой", "Синистер").

Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, который до этого работал над марвеловским "Доктор Стрэндж", фантастическим триллером "День, когда Земля остановилась", а также фильмами ужасов "Синистер", "Избави нас от лукавого" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 27 января 2022 года.

Следует отметить, что мировая премьера фильма "Черный телефон" состоялась на фестивале Fantastic Fest 25 сентября 2021 года, и он уже имеет положительные отзывы от критиков и зрителей: на IMDb у него оценка 8,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков, а на Metacritic – 79 баллов из 100.

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Автор: Марина Григоренко