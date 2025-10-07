УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главными премьерами в кинотеатрах на этой неделе станут фантастический экшн "Трон: Арес" с Джаредом Лето, спортивная драма "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Александром Усиком, украинская приключенческая документалка "Второе дыхание" и хоррор-сенсация "Хороший мальчик".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет детективный триллер "Женщина из каюты № 10" с Кирой Найтли.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Трон: Арес

Tron: Ares (США, 2025, приключения/фантастика/экшн)

Фильм является третьей частью хитовой киберпанк-франшизы после лент "Трон" Стивена Лисбергера 1982 года и "Трон: Наследие" Джозефа Косински 2010 года (и мы рекомендуем вам их пересмотреть перед походом в кино).

На этот раз в центре сюжета окажется чрезвычайно развитая программа Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный для выполнения опасной миссии, что становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта. Однако в процессе у программы развивается желание к познанию мира и самой себя – и, конечно, как всегда не обходится без участия коварного семейства Диллинджер.

Главные роли в фильме исполнили Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Бойцовский клуб", "Отряд самоубийц"), Грета Ли ("Прошлые жизни", сериал "Утреннее шоу"), Эван Питерс ("Люди Икс: Апокалипсис", сериалы "Американская история ужасов", "Монстр: История Джеффри Дамера"), Джиллиан Андерсон (сериалы "Половое воспитание", "Совершенно секретно"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериал "Агентство") и другие.

В то же время Джефф Бриджес ("Большой Лебовски", "Железный человек", "Настоящее мужество") вновь воплотил образ программиста Кевина Флинна, который стоял у истоков программы "Трон" в первом фильме серии.

Режиссером новинки выступил норвежец Хоаким Роннинг ("Бандитки", "Малифисента: Повелительница тьмы", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Крушащая машина

The Smashing Machine (США, Канада, Япония, 2025, драма/спорт/байопик)

В центре сюжета фильма – звезда MMA и UFC, абсолютный чемпион Марк Керр, пик карьеры которого пришелся на 1990-е годы. Его боялись соперники на ринге и обожали в медиа. Но за кулисами царил совсем другой мир – борьба с болью, зависимостью, давлением славы и самим собой. Фильм воспроизводит взлеты и падения легенды спорта, его братство с соперниками и судьбоносный бой с украинским боксером, который изменил все.

Главные роли в ленте исполнили бывший реслер, а ныне один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон ("Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи") и Эмили Блант (франшиза "Тихое место", "Каскадер", "Продавцы боли").

Также этот фильм стал актерским дебютом для украинского боксера-чемпиона Александра Усика – здесь он воплотил образ украинского кикбоксера Игоря Волчанчина.

Снял картину режиссер Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Неграненые драгоценности").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 73% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", а широкая аудитория – лишь в 4 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Второе дыхание

Друге дихання (Украина, 2025, приключенческий/документальный)

Этот жизнеутверждающий документальный фильм рассказывает историю пяти украинских военных ветеранов (Роман "Добряк" Колесник, Ольга "Высота" Егорова, Владислав "Шатя" Шатило, Михаил "Гризли" Матвеев и Александр "Рагнар" Михов), которые взошли на знаменитую гору Килиманджаро в африканской Танзании – четверо из них с опытом ампутаций, поэтому они поднимались на протезах.

В частности, фильм документирует их физическое и психологическое путешествие, демонстрируя как они преодолевают боль, переосмысливают травматический опыт войны и находят силу в единстве и взаимной поддержке. Это история покорения не только горной вершины, но и своих внутренних и внешних "демонов".

Сняла ленту украинский режиссер Мария Кондакова ("Она и война", "Моя война").

Картину снимали в Украине и Танзании, а одним из композиторов музыки к ней выступил Евгений Филатов, также известный как The Maneken.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Хороший мальчик

Good Boy (США, 2025, триллер/ужасы)

Особенностью этого фильма ужасов, ставшего настоящей сенсацией нынешнего кинофестиваля SXSW, является то, что он полностью снят с точки зрения собаки.

По сюжету фильма, верный пес Инди переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом и замечает страшные потусторонние силы, скрывающиеся там. Когда же темные создания начинают угрожать его хозяину, Инди вынужден бороться против них, чтобы защитить своего лучшего друга.

Лента стала дебютной для режиссера Бена Леонберга. Для создания идеальной картинки команда ленты потратила около 400 съемочных дней в течение трех лет.

Главного героя фильма играет собственный пес режиссера Инди, а образ его хозяина воплотил Шейн Йенсен (сериалы "Закон и порядок", "ФБР").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", а широкая аудитория – в 5 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Влюбленный лжец

Avignon (Франция, 2025, комедия/романтика)

Главный герой фильма Стефан с друзьями приезжает на фестиваль, где знакомится с начинающей актрисой Фанни и мгновенно попадает под ее чары. Из-за недоразумения она принимает его за исполнителя главной роли в суперпопулярном спектакле. Поэтому, чтобы соблазнить девушку, Стефан погружается в ложь, которую ему приходится постоянно совершенствовать. Впрочем, ситуация быстро выходит из-под контроля.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Аферисты

Midas (США, 2024, триллер/криминал/экшн)

В центре сюжета фильма – молодой человек с привлекательной внешностью и непревзойденным шармом Рики Прайс, которому, впрочем, жизнь не дарит легких путей. Пока его друзья вступают во взрослую жизнь, Рики работает курьером и заботится о больной матери. Но все меняется, когда из-за маленькой лжи, чтобы впечатлить девушку, он получает работу в страховой компании, которая когда-то уволила его мать. Чувствуя несправедливость, Рики решает взять все в свои руки и бороться за будущее своей семьи. Вместе с двумя близкими друзьями он погружается в мир риска и преступных схем, учится манипулировать и планировать, но при этом сталкивается с серьезными последствиями. Неожиданное открытие меняет правила игры и заставляет их пересмотреть границы собственной жадности и стремления к успеху.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов.

Необходимо техническое обслуживание

Maintenance Required (Великобритания, США, 2025, комедия/романтика)

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Чарли, владелица автомастерской, где работают только женщины. Однажды она заводит онлайн-общение с молодым человеком, с которым у нее много общих интересов. Впрочем, эти отношения проходят настоящее испытание на прочность, когда оказывается, что его крупная фирма является опасным деловым конкурентом для ее маленького бизнеса.

Главные роли в фильме исполняют Мэделин Пэтш (сериал "Ривердейл"), Мэдисон Бейли (сериал "Внешние отмели"), Кэти О'Брайан ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Миссия невыполнима 8", "Бегущий человек", сериал "Мандалорец") и Джейкоб Скипио ("Плохие парни навсегда", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Неудержимые 4").

Сняла ленту американский режиссер Лейси Улемаер, которая до этого поставила документалку "Танцовщик".

Фильм станет доступен на Amazon с 8 октября 2025 года.

Женщина из каюты №10

The Woman in Cabin 10 (Великобритания, США, 2025, триллер/детектив)

Фильм является экранизацией одноименного романа современной британской писательницы Рут Вейр, который вышел в 2016 году. По сюжету, во время рабочей поездки на роскошной яхте журналистка становится свидетелем того, как поздно ночью за борт выбрасывают пассажира. Ей говорят, что этого не было, поскольку все пассажиры и члены экипажа на местах. Но несмотря на то, что ей никто не верит, она продолжает искать ответы, подвергая опасности собственную жизнь.

Главную роль в ленте сыграла Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря", сериал "Черные голуби").

Также в фильме снялись Гай Пирс ("Помни", "Прометей", "Железный человек 3"), Ханна Веддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"), Кая Скоделарио (франшиза "Бегущий в лабиринте", "Обитель зла: Раккун-Сити", сериал "Джентльмены") и другие.

Режиссером выступил австралиец Саймон Стоун ("Раскопки", "Дочь").

Фильм станет доступен на Netflix с 10 октября 2025 года.

Порочная

Vicious (США, 2025, хоррор/триллер)

Фильм рассказывает о молодой девушке, которая получает странный подарок от позднего посетителя. Впрочем, вскоре она понимает, что теперь вынуждена бороться за свою жизнь, провалившись в тревожную кроличью нору внутри этого подарка.

Главную роль в ленте сыграла Дакота Фэннинг ("Смотрители", "Великий уравнитель 3", франшиза "Сумерки", сериалы "Алиенист", "Рипли").

Снял картину американский режиссер Брайан Бертино (франшиза "Незнакомцы").

Фильм станет доступен на Paramount+ или на сервисах в формате VOD (видео по требованию) с 10 октября 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 45% одобрения от критиков.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдут военная комедия "Рекруты" и документальная драма "Виктория Бекхэм", тогда как Apple TV+ представит триллер "Последний рубеж".