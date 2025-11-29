Валерия объяснила, что не ожидала от Тараса такого решения.

Экс-участница 14 сезона романтического реалити "Холостяк", профессиональная всадница и мастер спорта по выездке Валерия Жуковская отреагировала на свой неожиданный вылет из шоу.

Не секрет, что в 7 выпуске проекта главный герой Тарас Цымбалюк решил попрощаться с девушкой. Актер отметил, что не может расслабиться рядом с участницей, к которой раньше испытывал симпатию. Жуковская же эмоционально объяснила эту ситуацию в своем Instagram.

"На моей последней церемонии роз после моего видеообращения, где я сказала, что не влюбляюсь с первого взгляда и мне нужно время и мужские поступки - Тарас сказал, что он понимает, как я устроена, и у нас есть это время. Но уже на следующий день я ушла из общения, услышав то, что наши отношения не переходят на следующий уровень... И этот поступок сказал мне обо всем", - отметила Валерия.

Девушка добавила, что не привыкла соревноваться за внимание мужчины, поэтому не проявляла свою активность к Тарасу.

"Я никогда не соревновалась и не буду соревноваться за мужчину. Я могу показать свою заинтересованность, но для меня главное - видеть поступки и действия от мужчины. Я шла, вспомнив слова моего отца: "Некоторые мужчины боятся таких женщин, как ты". И это говорит о том, что чтобы такая женщина, как я, была рядом, надо отвечать", - отметила экс-участница.

