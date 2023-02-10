"Супер Майк: Последний танец", или чего хочет женщина: обзор третьей части стриптиз-франшизы Содерберга

9 февраля, прямо к Всемирному дню стриптиза, в украинский прокат вышла драматическая комедия Стивена Содерберга "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек в главных ролях. УНИАН рассказывает, чем третья части франшизы о мужчинах-стриптизерах отличается от предшественников и почему она больше всего понравится женщинам.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Супер Майк: Последний танец" / Magic Mike's Last Dance (почти без спойлеров).

Немного предыстории

В 2012 году американский режиссер Стивен Содерберг, который на тот момент уже имел на своем счету оскароносные ленты "Траффик" и "Эрин Брокович", коммерчески успешную франшизу о друзьях Оушена и несколько смелых киноэкспериментов, снова решил попробовать что-то новенькое – снять комедийную драму о мужчинах-стриптизерах "Супер Майк".

В центре сюжета фильма оказался 30-летний Майкл Лейн из города Тампа во Флориде, который мечтает о своем собственном мебельном бизнесе, но для запуска дела ему не хватает денег. Чтобы осуществить свою мечту, он работает на нескольких работах, одна из которых – горячие вечерние танцы для женщин в клубе Xquisite под руководством легендарного стриптизера Далласа (его роль, кстати, исполнил Мэттью Макконахи).

Вдохновением для режиссера отчасти послужила история актера Ченнинга Татума, который, собственно, и сыграл Майка Лейна во всех трех фильмах. В свое время будущий актер, имея богатый спортивный опыт, поступил в университет благодаря футбольной стипендии. Впрочем, он быстро потерял интерес к учебе, вылетел из вуза и вернулся к родителям, чем очень их огорчил. После этого он перебивался разными подработками, пока не начал работать в местном стриптиз-клубе Тампы (куда позднее перенесли события фильма). Там юношу заметили – и так началась его модельная карьера, первая танцевальная роль в клипе Рики Мартина на песню She Bangs и небольшие роли в кино. Успех же к Татуму пришел в 2006 году после выхода музыкальной драмы "Шаг вперед" о балерине и уличном танцоре, которые формируют необычный, но успешный творческой (и не только) тандем.

Но вернемся к Майку Лейну, известному публике как "Супер Майк". В отличие от Татума, персонаж фильма выдался не таким успешным. Во второй части фильма "Супер Майк XX" 2015 года, над которым вместо Содерберга работал Грегори Джейкобс (который фактически просто скопировал первый фильм), Майк хоть и начал свой бизнес, но дела шли у него не очень, еще и девушка бросила. Поэтому он снова собрался со своей командой стриптизеров и отправился на главный "профильный" конкурс в Майами.

В целом, обе картины оказались крайне успешными в прокате – первая при бюджете в 7 миллионов долларов собрала почти 170 миллионов, а вторая – 122 миллиона с расходами чуть меньше 15 миллионов. Также критики довольно неплохо оценили первую часть, которая скорее оказалась карьерной драмой, чем легкой откровенной комедией. Вторую часть оценили чуть хуже. И вот когда о "Супер Майке" уже все забыли, он вернулся, да еще и с бюджетом около 50 миллионов! Причем изначально фильм хотели выпускать лишь онлайн на HBO Max, но потом решили, что такое стоит показать на большом экране.

О чем фильм

Итак, в третьей части, в режиссерское кресло которой вернулся сам Стивен Содерберг, зрители увидели уже 40-летнего Майкла Лейна, который из-за коронавируса потерял свой мебельный бизнес и так и не смог наладить личную жизнь. Он уже давно завязал с танцами и теперь подрабатывает официантом на различных выездных мероприятиях. В общем, грустная картинка.

Вдруг судьба подбрасывает ему шанс улучшить жизнь в лице богачки Максандры Мендозы, которая как раз переживает тяжелый бракорозводный процесс. Эксцентричная женщина в самом соку, желая насолить своему бывшему, который изменил ей с ассистенткой, втягивает Лейна в авантюру – увидев его танцевальные способности (эротические выкрутасы Татума продолжались около 10 минут), приглашает Супер Майка в Лондон поставить откровенный спектакль в театре ее мужа, чопорная семья которого вряд ли заценит такие эксперименты. Причем об истинных намерениях коварной Макс Майк узнает уже на месте. Теперь ему придется хорошенько потрудиться, чтобы выкрутиться в этой ситуации.

Персонажи и актеры

Как вы уже поняли, к роли Майкла Лейна снова вернулся Ченнинг Татум, который с момента выхода второй части уже успел еще раз поработать с Сордербергом во вполне достойной внимания криминальной комедии "Удача Логана". Стоит заметить, что 42-летний актер до сих пор в прекрасной физической форме и отлично двигается в танце.

Роль его сообщницы досталась фантастической женщине Сальме Хайек, которая тоже выдала несколько горячих танцевальных "па". Промотируя фильм, 56-летняя актриса пожаловалась, что до 40 лет ей не хотели давать комедийные роли, потому что она "слишком сексуальна". Что ж, тут она оторвалась по полной – и комедийно, и сексуально.

В то же время, многих зрителей волновал вопрос – вернутся ли в третьей части другие персонажи из предыдущих двух фильмов. Так вот отвечаем – нет, только как камео. В частности, уже попав в Лондон, Майк проведет зум-разговор с Кеном (Мэт Бомер), Риччи (Джо Манганьелло), Тарзаном (Кевин Нэш) и Тито (Адам Родригес). На самом деле, решение не возвращаться к старым персонажам можно назвать скорее правильным, ведь проблемой второго фильма во многом было то, что он фактически скопировал первый. Еще одно повторение точно было бы лишним (не то чтоб третий фильм в принципе был обязательным, но все же).

Еще одно камбэк-камео – Ким (Кейтлин Жерар), которая, собственно, и порекомендовала Макс "заказать" Супер Майка. Это та самая скромница, которой в первой части Супер Майк устроил горячий приватный танец полицейского на студенческой вечеринке в общежитии. Теперь она уже, конечно, серьезная женщина, которая работает в команде юристов Максандры.

Собственно, на этом громкие имена в касте фильма закончились. Да, здесь есть еще несколько известных британским зрителям актеров и актрис, однако большинство составили более или менее известные профессиональные танцоры. Самой известной среди них наверняка является американская балерина и контемпорари танцовщица Кайли Ши, которая, собственно, и исполнила страстный финальный парный танец с героем Татума.

Реакция на фильм

В украинский прокат "Супер Майк: Последний танец" вышел одновременно со всем миром, и сейчас имеет смешанные отзывы. Так, на IMDb фильм сейчас имеет оценку 6 баллов из 10 (это хуже первого, но лучше второго). На Rotten Tomatoes он пока имеет 47% одобрения от критиков против 77% от зрителей, а на Metacritic – 52 балла от кинообозревателей, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". Стоит отметить, что критики оценили первые две части выше, чем зрители, но в случае с третьей ситуация пока складывается противоположная.

Наш вердикт

Главное, что следует усвоить перед походом на "Супер Майк: Последний танец" – это то, что фильм кардинально отличается от предшественников. Первые два фильма, несмотря на наличие определенного количества комедийных моментов, скорее были мрачными, даже немного затянутыми драмами о неудачниках. Эти фильмы даже несколько дезориентировали зрителей, которые "повелись" на постеры с обнаженными красавцами и готовили себя к веселому откровенному зрелищу.

В целом, первые две части были такими себе "пацанскими фильмами" о трудовых буднях стриптизеров, жизни которых ограничиваются вереницей неудачных отношений, случайным сексом, постоянной нехваткой денег, шумными вечеринками, наркотиками и разговорами "за жизнь". И кучей мужских задниц в стрингах.

Вот третья часть – это скорее фильм для женщин и о женщинах. Именно удовольствие женщин на этот раз стоит в центре сюжета. С одной стороны, есть героиня Макс – женщина, которая вышла замуж за багатого мужчину, но в итоге счастливой не стала. На протяжении многих лет супружеской жизни она страстно бралась за кучу проектов, ни один из которых не доводила до конца. Встреча с Майком помогла ей лучше узнать себя и наконец решить, что для нее действительно важно.

С другой стороны, есть спектакль "Восхождение Изабель", по мотиву которого Майк должен поставить осовремененное, более экстравагантное шоу. Это довольно успешная, но уже морально устаревшая костюмированная драма о юной леди, которая должна выбрать себе мужа – богатого старого мудака или бедняка, который ее действительно любит. Впрочем, женская часть персонажей "Супер Майка" быстро приходит к мысли – а почему вообще женщина должна выбирать, если она может получить все? Наши героини хотят, чтобы каждая женщина, которая придет на обновленый спектакль, получила удовольствие. Собственно, наверное, такую цель и имел фильм.

При этом в новой части больше танца, чем стриптиза. Здесь даже стринги ни разу не показали. Те, кто любит танцевальные фильмы, будут довольны, всем танцорам действительно стоит поапплодировать. Нет, мы не включаем режим моралистов, поверьте, горячих выкрутасов и здесь хватало, но они какие-то менее пошлые были что ли.

С другой стороны, "Супер Майк 3" упрекают, что в нем франшиза потеряла глубину, стала слишком простой. Но, знаете, возможно, на самом деле это именно то, что в наши нелегкие времена нужно женщинам в кинозале – ненапряжная история-сказка для женщин любого возраста и социального статуса в окружении кучи полуобнаженных мускулистых тел танцоров (да простят нас за сексуальную объективацию).

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко