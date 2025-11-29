По словам королевской особы, решимость Великобритании должна помочь в этом вопросе.

Великобритания должна "противостоять тирании", чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявила королева Камилла во время торжественного ужина в Лондоне, передает The Telegraph.

По ее словам, "решимость" страны поможет "найти решение для еще одной разрушительной и жестокой войны".

Во время своей речи королева отдала дань уважения предшественникам полка "The Rifles", главнокомандующим которого она является, которые воевали в Крымской войне в 1850-х годах.

"Недавно мы отметили 80-ю годовщину победы в Европе и победы над Японией. Во время этих торжеств я имела счастье поговорить наедине со многими нашими ветеранами, которые выразили четкую и единодушную просьбу: путь к миру нужно прокладывать с такой же энергией и решимостью, с которой наши вооруженные силы готовятся к бою. Поэтому вполне уместно вернуть время на 170 лет назад, когда предшественники "The Rifles" стояли бок о бок с нашими европейскими союзниками на территории современной Украины. Давайте будем надеяться, как это делали наши предшественники, что наша решимость противостоять тирании в этом же регионе снова поможет найти решение для другой разрушительной и жестокой войны", - заявила Камилла.

В The Telegraph напомнили, что в июле 2020 года королева стала преемницей принца Филиппа, покойного герцога Эдинбургского, в должности полковника-командира полка "The Rifles". Также она связана с этим полком через своего покойного отца, майора Брюса Шанда, который умер в 2006 году в возрасте 89 лет.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее Минобороны сообщило, что Британия будет производить перехватчики "Шахедов" для Украины. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.

"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с "Шахедами"", - отметил он.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова разместить миротворцев в Украине, но есть условие. Он подчеркнул, что это произойдет, если будут прекращены боевые действия в стране.

"Все еще готова ли Великобритания разворачивать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция", - заверил Стармер.

