Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты" и "Папик-2", рассказала об ужасном "прилете" недалеко от ее дома.

По словам звезды, она и ее маленькие дети изрядно испугались в ночь на 29 ноября, когда враг совершил очередную атаку на украинцев. Анна отметила, что, к счастью, ее семья не пострадала, а вот в судебном подъезде сгорела полностью квартира.

"Еще одна ужасная ночь. Сегодня было совсем близко, попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира. Дети испугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом", - написала актриса в своем Instagram.

Напомним, ранее звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву. Они также показали, где прятались во время взрывов, последствия агрессии врага и выразили соболезнования всем пострадавшим украинцам.

