Дата 29 ноября интересна многими уникальными обычаями.

Предпоследний день осени богат интересными обычаями. Народный праздник сегодня в Украине предлагает простой ритуал на счастье. Верующие 29 ноября молятся о силе духа, а мировые экологические организации чествуют нескольких животных.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди выдающихся людей родились 29 ноября - писатель Григорий Квитка-Основьяненко, этнограф-фольклорист Матвей Номис, писатель Григорий Косинка и футболист Андрей Воробей.

Официально праздник сегодня отсутствует. В нашей стране это обычный день, но украинцы могут порадоваться субботе.

Какой сегодня праздник церковный

Праведного Парамона и с ним еще 370 мучеников чествуют в эту дату по новому стилю. Этот мученика прославился тем, что не побоялся выступить против самого императора. Если говорить про старый стиль, то в нем 29 ноября - праздник одного из двенадцати апостолов, а именно Левия Матфея.

Какой сегодня праздник в мире

Международные события дня посвящены двум редким видам - это День ягуара и День муравьеда. Их цель: донести информацию об этих необыкновенных животных и призвать население бережно относиться к природе.

Также есть информация про такие всемирные праздники сегодня - День женщин-правозащитников, День зубочистки, День электронных поздравлений и День "Клиент не всегда прав".

Какой сегодня праздник в народе

В давнее время дороги к дате уже покрывались снегом, а люди пересаживались с телег на сани. Вот что про этот день говорят приметы:

дует мощный ветер - к наступлению настоящей зимней погоды;

оттепель означает, что заморозки придут только на Рождество;

лошади и козы беспокойно себя ведут - к буре;

если идет дождь, то зима ожидается теплой.

Наши предки 29 ноября чистили и утепляли крышу, занимались уборкой, пекли пироги. Есть одно верование на счастье - нужно одолжить что-нибудь у соседей, например, хлеб или соль. Тогда в вашем доме прибавится достаток.

Верующие люди могут провести день за молитвой. Мы уже рассказывали ранее, какой сегодня церковный праздник. У святого Парамона просят укрепить дух, послать стойкости в преодолении испытаний.

Что нельзя делать сегодня

Среди сегодняшних запретов - конфликты, зависть, сплетни, обсуждение знакомых за спиной. Нельзя рассказывать о своих желаниях и планах, иначе ничего не сбудется. Также не стоит выбрасывать мусор, иначе "вынесете" счастье из дома. Неудачен сегодня праздник для поездок.

