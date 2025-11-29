Предпоследний день осени богат интересными обычаями. Народный праздник сегодня в Украине предлагает простой ритуал на счастье. Верующие 29 ноября молятся о силе духа, а мировые экологические организации чествуют нескольких животных.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Среди выдающихся людей родились 29 ноября - писатель Григорий Квитка-Основьяненко, этнограф-фольклорист Матвей Номис, писатель Григорий Косинка и футболист Андрей Воробей.
Официально праздник сегодня отсутствует. В нашей стране это обычный день, но украинцы могут порадоваться субботе.
Какой сегодня праздник церковный
Праведного Парамона и с ним еще 370 мучеников чествуют в эту дату по новому стилю. Этот мученика прославился тем, что не побоялся выступить против самого императора. Если говорить про старый стиль, то в нем 29 ноября - праздник одного из двенадцати апостолов, а именно Левия Матфея.
Какой сегодня праздник в мире
Международные события дня посвящены двум редким видам - это День ягуара и День муравьеда. Их цель: донести информацию об этих необыкновенных животных и призвать население бережно относиться к природе.
Также есть информация про такие всемирные праздники сегодня - День женщин-правозащитников, День зубочистки, День электронных поздравлений и День "Клиент не всегда прав".
Какой сегодня праздник в народе
В давнее время дороги к дате уже покрывались снегом, а люди пересаживались с телег на сани. Вот что про этот день говорят приметы:
- дует мощный ветер - к наступлению настоящей зимней погоды;
- оттепель означает, что заморозки придут только на Рождество;
- лошади и козы беспокойно себя ведут - к буре;
- если идет дождь, то зима ожидается теплой.
Наши предки 29 ноября чистили и утепляли крышу, занимались уборкой, пекли пироги. Есть одно верование на счастье - нужно одолжить что-нибудь у соседей, например, хлеб или соль. Тогда в вашем доме прибавится достаток.
Верующие люди могут провести день за молитвой. Мы уже рассказывали ранее, какой сегодня церковный праздник. У святого Парамона просят укрепить дух, послать стойкости в преодолении испытаний.
Что нельзя делать сегодня
Среди сегодняшних запретов - конфликты, зависть, сплетни, обсуждение знакомых за спиной. Нельзя рассказывать о своих желаниях и планах, иначе ничего не сбудется. Также не стоит выбрасывать мусор, иначе "вынесете" счастье из дома. Неудачен сегодня праздник для поездок.