Они выразили свои соболезнования пострадавшим и показали, как пережили эту ночь.

В ночь на 29 ноября россияне совершили очередной комбинированный удар по Украине. Было запущено около 36 ракет и почти 600 дронов.

Больше всего пострадавших и погибших среди киевлян, ведь враг активно атаковал столицу и Киевскую область. Известно про десятки раненых и трех погибших.

Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и показали, как прятались от взрывов. Например, телеведущая Леся Никитюк написала об атаке врага в своем Instagram так:

Видео дня

"Страшная ночь! Берегите себя и своих близких".

А актриса Ольга Сумская опубликовала кадры сгоревшей машины возле одной из столичных многоэтажек в своем Instagram.

"Ужас! Выгоревшие авто, побитые окна и фасады домов - такие последствия атаки РФ", - подписала фото звезда кино.

Горящий дом видел рядом и танцор Женя Кот. Его семья, к счастью, была в укрытии во время взрывов.

"Такой вид из окна... Берегите себя". - написал он в Instagram.

Находилась в укрытии и певица Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным.

"Киев! Приехала с концерта в укрытие", - написала звезда в Instagram.

Не спала всю ночь с детьми и актриса Анна Саливанчук.

"Для меня это одна из самых тяжелых ночей. Я почти не спала, все болит. Но так громко еще не было", - написала звезда сериала "Однажды под Полтавой" в Instagram

Ведущий Григорий Решетник также показал, как вместе с женой и трое сыновей прятались во время взрывов. Он также поблагодарил украинских воинов, которые защищают нас ежедневно и каждую ночь такими словами:

"Украинская семья каждую ночь... Опять бессонные ночи. Бедные наши дети и их психическое состояние. Должны всеми силами беречь их, продолжать поддерживать и покорно благодарить наши Силы обороны - они лучшие".

Напомним, ранее Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.

Вас также могут заинтересовать новости: