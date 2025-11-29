В ночь на 29 ноября россияне совершили очередной комбинированный удар по Украине. Было запущено около 36 ракет и почти 600 дронов.
Больше всего пострадавших и погибших среди киевлян, ведь враг активно атаковал столицу и Киевскую область. Известно про десятки раненых и трех погибших.
Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и показали, как прятались от взрывов. Например, телеведущая Леся Никитюк написала об атаке врага в своем Instagram так:
"Страшная ночь! Берегите себя и своих близких".
А актриса Ольга Сумская опубликовала кадры сгоревшей машины возле одной из столичных многоэтажек в своем Instagram.
"Ужас! Выгоревшие авто, побитые окна и фасады домов - такие последствия атаки РФ", - подписала фото звезда кино.
Горящий дом видел рядом и танцор Женя Кот. Его семья, к счастью, была в укрытии во время взрывов.
"Такой вид из окна... Берегите себя". - написал он в Instagram.
Находилась в укрытии и певица Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным.
"Киев! Приехала с концерта в укрытие", - написала звезда в Instagram.
Не спала всю ночь с детьми и актриса Анна Саливанчук.
"Для меня это одна из самых тяжелых ночей. Я почти не спала, все болит. Но так громко еще не было", - написала звезда сериала "Однажды под Полтавой" в Instagram
Ведущий Григорий Решетник также показал, как вместе с женой и трое сыновей прятались во время взрывов. Он также поблагодарил украинских воинов, которые защищают нас ежедневно и каждую ночь такими словами:
"Украинская семья каждую ночь... Опять бессонные ночи. Бедные наши дети и их психическое состояние. Должны всеми силами беречь их, продолжать поддерживать и покорно благодарить наши Силы обороны - они лучшие".
Напомним, ранее Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.