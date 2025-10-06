Фестиваль традиционно подготовил украинским киноманам много интересного.

С 16 по 22 октября 2025 года в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет девятая 9-я Киевская неделя критики – фестиваль, который уже давно стал одним из важнейших кинособытий в Украине.

Нынешняя программа мероприятия обещает настоящий взрыв зрительского экспириенса: от громких мировых премьер до редких лент, от украинских открытий до классики, которая заставит смеяться до слез.

УНИАН вместе с организаторами фестиваля выбрали самые интересные фильмы Киевской недели критики 2025, на которые точно стоит обратить внимание.

Метод исключения

No Other Choice, Южная Корея, режиссер Пак Чхан Ук – программа Гала-премьер

Новая работа автора культовых "Олбоя" и "Служанки" Пака Чхан Ука – это триллер с черным юмором, который уже наделал шума на фестивалях в Венеции и Торонто. Главный герой, мужчина средних лет по имени Ман Су, после внезапного увольнения превращается из "невидимки" в рядах среднестатистических служащих в безжалостного стратега. Его план прост и одновременно ужасен – физически избавиться от конкурентов ради желанной работы. Фильм сочетает социальную сатиру с абсурдной комедией и размышляет над тем, как далеко может зайти человек, чтобы спасти свой дом и семью.

Главную роль в фильме сыграл звезда "Игры в кальмара" Ли Бен Хон, которого ранее также можно было увидеть в голливудских кинохитах "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД" и "Терминатор: Генезис".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 86 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Ты – космос

U Are The Universe, Украина/Бельгия, режиссер Павел Остриков – программа "Фокус: Украина – Дания"

Что делать, когда планета взорвалась, а ты остался последним человеком во Вселенной? Павел Остриков предлагает свой ответ, полный нежности и юмора. Украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник (его роль исполняет Владимир Кравчук из фильмов "Щедрик", "Соседка" и "Янтарные копы") перевозит ядерные отходы, как вдруг Земля исчезает во взрыве. Его одиночество разбивает радиосигнал француженки Катрин, которая нуждается в помощи. Между звездными обломками и холодными просторами Вселенной рождается история любви, абсурдная и трогательная одновременно. Это фантастическая комедия с украинской душой, которая уже успела покорить международные кинофестивали.

Мировая премьера ленты состоялась еще 7 сентября 2024 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, а после этого "Ты – космос" показали в программах других влиятельных зарубежных кинофестивалей. Также он получил главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже и Бостоне.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Сират

Sirât, Испания/Франция, режиссер Оливер Лаше – Международная программа

Это кино, которое сжигает изнутри. Французский режиссер Оливер Лаше переносит зрителя в марокканскую пустыню вместе с отцом, его сыном и собакой. Они приехали сюда на поиски пропавшей дочери. Но когда они присоединяются к группе рейверов, путешествие превращается в психоделический марафон сквозь ад песков и собственных страхов. "Сират" – это одновременно и семейная драма, и метафора потери, и музыкально-визуальный транс. Не зря фильм получил сразу несколько наград в Каннах, среди которых и приз за лучший саундтрек.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Голубая тропа

The Blue Trail, Бразилия/Мексика/Чили/Нидерланды, режиссер Габриэль Маскаро – Международная программа

Утопия оборачивается антиутопией – и это не фантастика, а очень близкое "завтра". В будущей Бразилии власти решают отправлять пожилых людей в специальные колонии, чтобы младшие могли работать без "бремени". 80-летняя Тереза не согласна на такую судьбу: она отправляется в путешествие по Амазонии, чтобы осуществить последнее желание и доказать, что свобода стоит превыше всего. "Голубая тропа" – это визуально завораживающий манифест о старости, смелости и праве на собственный выбор.

Лента уже получила Гран-при жюри "Серебряный медведь" в Берлине и готовится к выходу в украинский прокат с 30 октября.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов.

Тайный агент

The Secret Agent, Бразилия/Франция/Нидерланды/Германия, режиссер Клебер Мендоса Филю – Международная программа

Бразилия 1970-х. Страна под властью диктатуры, где каждый шаг может стать последним. Ученый Марсело случайно узнает, что его изобретением интересуется министр-коррупционер. Отныне он беглец, за которым охотятся спецслужбы и киллеры. Его побег через хаотичные карнавалы, темные закоулки городов и волны океана превращается в политический триллер с личной целью – найти сына и сбежать вместе. Клебер Мендоса Филю смешивает историю, криминал и гротеск в мощное кино, которое уже отметили в Каннах аж четырьмя наградами – в частности, за режиссуру, а также главную мужскую роль для Вагнера Моуры ("Восстание Штатов", сериал "Нарко")

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 98% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов.

Монти Пайтон и Священный Грааль

Monty Python and the Holy Grail, Великобритания, режиссеры Терри Гиллиам и Терри Джонс – Международная ретроспектива

Самая смешная средневековая эпопея всех времен. Король Артур и рыцари Круглого стола ищут Священный Грааль, но на их пути встают не эпические враги, а забавные абсурды: убийственный кролик, хулиганские французы, маг-истерик и замок со слишком гостеприимными жительницами. "Священный Грааль" – это уже культовая классика британского юмора, фильм, который цитируют уже полвека. Увидеть его на большом экране – настоящий подарок от фестиваля.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с отличием "Обязательное для просмотра", а широкая аудитория – в 8,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание"

Когда падают деревья

When the Trees Fall, Украина, режиссер Марыся Никитюк – Украинская ретроспектива "Независимое. Поэтическое"

Поэтическая драма Марыси Никитюк рассказывает о свободе и любви, которая способна вырваться из любых оков. Лариса любит бандита Шрама, и вся община клеймит их чувства. Влюбленные планируют побег, но реальность гораздо суровее романтических мечтаний. Фильм стал открытием 2018 года в украинском кино и был показан на Берлинале. Это история о том, как трудно вырваться из провинциального круга "что скажут люди", и как любовь может бросить вызов всему миру.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

С полной программой Киевской недели критики и условиями ее посещения вы можете ознакомиться на сайте фестиваля.

