Если варить яйца хотя бы на 1-2 минуты дольше - результат будет испорчен.

Если вы хотите приготовить яйца всмятку, то стоит знать, что даже 1-2 лишние минуты варки испортят результат. Поэтому важно выяснить, сколько времени следует кипятить яйца. Об этом пишет Express.

Журналист расспросил об этом у четырех поваров, и все они дали один и тот же ответ: чтобы сварить яйцо всмятку, идеальным временем является 6 минут.

"Я могу уверенно сказать, что идеальное вареное яйцо зависит от того, чего вы хотите: жидкое, мягкое или твердое. Чтобы получить яйцо с кремовым жидким желтком, я рекомендую поместить его на 6 минут в слегка кипящую воду, а затем немедленно - в ледяную ванну на 2-3 минуты, чтобы остановить варку. Для средней готовности варите 8 минут, а для полностью сваренного вкрутую - около 10-11 минут", - пояснил разработчик рецептов и основатель The Cooking Foodie Дэвид Давыдов.

Видео дня

Он также поделился несколькими дополнительными советами:

варите яйца комнатной температуры, чтобы предотвратить растрескивание;

осторожно погружайте их в кипящую (не холодную) воду;

всегда используйте ледяную ванну после приготовления - в этом секрет легкой чистки.

Герман Чан, который распространяет свои рецепты в Instagram, подтвердил, что для получения идеально приготовленного яйца с жидким желтком, нужно его варить 6 минут, начиная с момента закипания воды.

"Пока варится яйцо, вода должна кипеть на медленном огне. После приготовления яйцо следует переложить в ледяную ванну, чтобы остановить процесс варки", - сказал он.

Герман также посоветовал добавить столовую ложку уксуса в воду, чтобы облегчить чистку яиц.

Элисон Майрет, которая ведет кулинарный блог MealInspired, рассказала, что для получения жидкого желтка яйца следует кипятить 6 минут, для средней степени готовности - 8 минут, а если нужно круто сваренные - то 12 минут.

"Если я хочу яйца с жидким желтком, я буду варить их на медленном огне ровно 6 минут. Лучшее время для яиц средней степени готовности желтка, как заварной крем, - 8 минут. Для полностью сваренных вкрутую яиц я устанавливаю таймер на 11 минут, что дает твердый, но не "меловой" желток. Сразу после приготовления я кладу яйца в ледяную ванну минимум на 5 минут; это останавливает процесс приготовления, предотвращает серо-зеленое кольцо вокруг желтка и значительно облегчает их очистку", - пояснил шеф-повар и эксперт по безопасности пищевых продуктов Марк Макшейн.

Однако были и другие советы относительно того, как сварить яйца с жидким желтком. Например, вот что рассказал создатель британского бренда Better Eggs Генри О'Коннор:

"Положите яйца в кастрюлю, залейте их холодной водой, добавьте щепотку соли и доведите все до полного кипения. Как только убедитесь, что яйца закипели, - выключите огонь, накройте крышкой и оставьте на 1 минуту. Такой быстрый отдых даст вам мягкий, нежный результат без переваривания. Затем просто раскройте емкость и наслаждайтесь".

Ранее УНИАН рассказывал, как легко почистить яйца. Шеф-повар Нельсон Серрано-Бахри объяснял, что для этого их надо сварить правильным способом. По его словам, если яйцо положить в уже кипящую воду, внешний белок быстро обратится, а немедленная ледяная ванна после этого поможет ему отделиться от скорлупы.

Вас также могут заинтересовать новости: