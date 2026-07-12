Вдова погибшего на войне известного режиссера растрогала откровенным признанием

Супруг актрисы погиб в декабре 2022 года во время боевого задания в районе Бахмута.

Украинская актриса Анна Яремчук-Бобало, которая потеряла на войне мужа-режиссера Олега Бобало, откровенно рассказала, как переживала утрату и что помогло ей не сломаться в это сложнейшее время.

"Мне очень помогало выписываться. Я просто писала. В Facebook публиковала небольшие зарисовки, воспоминания о муже. Сначала писала почти каждый день – вспоминала нашу жизнь, разные истории, мелочи, которые хотелось сохранить", - поделилась она в интервью Oboz.ua.

Также, по словам актрисы, ее спасала работа и танцы:

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"Когда выходишь на сцену или работаешь на площадке, можешь всю боль, все эмоции вложить в роль. Еще я буквально вытанцевывала свою боль. С начала полномасштабной войны работаю в Закарпатском областном театре. Живу в Киеве, но приезжаю туда на работу. Для меня это стало местом силы. Помню, звукорежиссер просто включал мне музыку, и я часами танцевала на сцене, пока не падала. Могла четыре часа подряд не останавливаться".

Кроме того, Анна призналась, что постоянно искала знаки и порой выкрикивала свою боль в лесу.

"Увидишь облачко в форме сердца – знаешь, это тебе привет. Когда было очень плохо, шла в лес и просто выкрикивала свою боль. И представьте себе: это Киев, обычный лес, а не какие-то Карпаты. И вдруг прямо на тропинку передо мной выбегает косуля. В другой раз – лиса. И это каждый раз случалось именно тогда, когда было тяжелее всего. Или я находила маленькое красное сердечко из меха. Я понимаю, что, наверное, у кого-то просто выпало из кармана. Но почему именно в тот момент, именно в ту секунду, когда мне так нужна поддержка? Я верю в такие вещи. Верю, что наши ребята рядом и помогают нам, в том числе через такие маленькие знаки", - отметила актриса.

Анна Яремчук-Бобало сыграла в таких фильмах и сериалах как: "Сваты", "Нюхач", "Гречанка", "По законам военного времени", "Женский доктор 2", "Акушерка", "Первые ласточки" и другие.

Ее муж, украинский режиссер Олег Бобало погиб в декабре 2022 года во время боевого задания в районе Бахмута Донецкой области.

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