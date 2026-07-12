'Я – фея. Я ненавижу политику': звезда 'Евровидения' резко открестилась от скандалов

Певица заявила, что политика "истощает любого артиста".

Победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2026", болгарская певица DARA отказалась комментировать скандалы вокруг конкурса, заявив, что "ненавидит политику".

"Я очень устала от политики. Я не хочу об этом говорить. Я - фея и хочу продолжать жить в этом творческом мире, где я чувствую себя счастливой. Я ненавижу политику. Я не хочу о ней говорить или думать. Это то, что истощает любого артиста, да и любого здравомыслящего человека", - заявила она в эфире радиостанции RAC1.

При этом певица все же признала, что происходящее в мире может эмоционально влиять на артистов, однако считает, что их главная задача заключается в другом:

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"Вы там для того, чтобы три минуты представлять свою страну. Мир и так достаточно безумен. Лучше подумаем о том, как мы можем его исцелить".

Как известно, на фоне решения Европейского вещательного союза (EBU) оставить Израиль среди участников "Евровидения-2026" пять стран - Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия - объявили о бойкоте конкурса.

Напомним, ранее УНИАН писал, как и сама победительница "Евровидения" DARA попала в новый скандал с российскими исполнителями.

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