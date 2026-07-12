Ведьма предупредила о новых ударах РФ по Украине: какие города под особой угрозой

Предсказательница раскрыла, грозят ли Киеву новые атаки.

Ведьма, таролог и целитель Виола Мирабилис предупредила о новых российских атаках в ближайшее время, перечислив регионы Украины, которые сейчас находятся в наибольшей опасности.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

"Киев и Киевская область выбиваются по конкретному безжалостному сценарию, потому что у России есть нарратив, им нужно в своей парадигме отработать, чтоб поставить "галочку" для людей (россиян), чтобы они... мобилизовались, делали оружие, под эгидой мракобесия отдавали свои ресурсы и тому подобное. Для России Киев - это пунктик. Потому Киев сейчас уничтожается в таком формате", - заявила Виола Мирабилис во время трансляции.

Кроме столицы Украины, таролог назвала Полтавскую и Днепропетровскую области.

А говоря об угрозе нового массированного обстрела, Мирабилис снова упомянула "сердце страны" - Киев, а также Ривненскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую области, Запорожье и юг Украины:

"Николаев, Одесская область… Поля, аграрные структуры и склады, что-то связанное со сбором урожая, химией… Детское учреждение, лагерь, какая-то закрытая капсульная система с детской энергией".

Что касается прогнозов о том, когда закончится война в Украине, то, как отметила ведьма, это могло случиться до конца лета 2026 года, но, по ее словам, этого не произойдет.

Напомним, ранее астролог Влад Росс сделал тревожный прогноз о том, когда закончится война в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: