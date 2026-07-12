Билык впервые за долгое время показала младшего сына: как выглядит 9-летний Табриз

Певица умилила сеть новыми кадрами.

Известная украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала своего младшего сына Табриза, который заметно подрос. В декабре 2026 года мальчику исполнится 10 лет.

В своем Instagram звездная мама поделилась видео, на котором показала, как они с Табризом проводят время вместе на уроке гончарства.

"Что ребенок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведенные вместе?" - спросила Билык в подписи к опубликованному ролику.

Видео дня

Многие пользователи в комментариях согласились с тем, что самое главное – это проводить время с детьми:

"Моменты вместе – это самое главное", "Проведенное время с детьми бесценное", "Дети не воспринимают подарки как дорогие или дешевые, а как желанные, так же и моменты".

Другие пользователи не скупились на комплименты:

"Какой очаровательный, милый мальчик", "У тебя очень классные дети", "Ирина с такой нежностью смотрит на сына. Очаровательная женщина, талантливый человек, любящая мамочка", "Такой умный мальчик! Мама - красавица! Табриз - наша любовь!".

Напомним, младший сын украинской певицы Ирина Билык Табриз родился в 2015 году. Его отец - российский фотограф и продюсер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, с которым Билык состояла в браке. Мальчика для певицы выносила суррогатная мать.

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