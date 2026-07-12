Вода медленно стекает из раковины: простой способ прочистить слив без химии

Поможет сода, уксус и небольшое умение.

Если вода из кухонной раковины уходит слишком медленно, то, вероятно, в самом сливе, в сифоне или канализационной трубе скопился засор. Самые распространенные причины - налипший жир, остатки пищи и известковый налет, который со временем сужает трубу. О том, как решить проблему без использования агрессивной химии и без сантехника, рассказал сайт trojmiasto.pl.

Для начала стоит проверить сифон по кухонной раковиной - это то место, где чаще всего скапливаются жир, остатки пищи и мелкий мусор, препятствуя потоку воды. В норме вода через сифон должна свободно течь в канализационный стояк. Проблема начинается, когда жировые отложения на стенках трубы затвердевают, сужая ее поперечное сечение. В результате вода течет медленнее, пока в конце концов не начинает подниматься обратно в раковину.

Причиной таких засоров становится отсутствие сетчатого фильтра на сливе в раковине. Если остатки пищи свободно попадают в трубу, засор образуется гораздо быстрее, чем в системе с фильтром.

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Вторая распространенная причина – скопление жира. Жир с посуды, особенно со сковородок с горячей водой попадает в сифон. Но там, при более низкой температуре, он быстро затвердевает. Со временем образуется засор вместе с частицами пищи.

Еще одна распространенная причина – образование накипи внутри трубы. Это особенно часто происходит в системах с жесткой водой, где сужение поперечного сечения трубы со временем становится все более заметным.

Как пошагово прочистить раковину

Для начала попробуйте пролить большим количеством горячей воды. Вскипятите воду и медленно вылейте ее в слив – во многих случаях этого будет достаточно, чтобы растворить свежеосевший жир.

Если это не сработает, высыпьте в слив полстакана пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Подождите 10-15 минут, пока реакция завершится, затем промойте слив большим количеством горячей воды.

Если засор не проходит, используйте вантуз. Налейте немного воды на дно раковины, прижмите вантуз к сливу и несколько раз энергично прокачайте его.

Если ни один из этих методов не помогает, стоит разобрать и вручную очистить сифон под раковиной. Поставьте ведро под раковину, открутите обе крышки и удалите скопившийся мусор. Затем тщательно промойте сифон и соберите его обратно.

В дальнейшем стоит следить, чтобы крупные остатки пищи не попадали в слив. Лучше установить сетчатый фильтр с мелкой решеткой. А жир с посуды лучше собирать салфеткой или выливать в контейнер. А когда он затвердеет - выбрасывать в мусорное ведро.

Привычки, из-за которых засор под раковиной образуется быстрее

Напомним, что привычка выливать масло после жарки в канализацию является одной из самых чатых причин засоров. Масло окончательно застывает, проходя всего несколько метров в трубах. Оно оседает на стенках, задерживает другие остатки пищи и моющих средств. Со временем проходимость воды в трубах падает.

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