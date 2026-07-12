Этот хит 1963 года получил вторую жизнь и возглавил чарты спустя 10 лет

Это был единственный сингл Линды Ронстадт, которому удалось достичь вершины этого рейтинга.

Американская певица Линда Ронстадт в 1974 году перепела песню о расставании "You’re No Good" 1963-го, и ее кавер-версия возглавила чарты.

Как пишет журнал Parade, в итоге именно ее кавер стал самой успешной версией этой классической композиции и бессмертным гимном о расставании.

Отмечается, что Ронстадт начала исполнять эту песню на своих концертах по предложению участника ее группы Кенни Эдвардса. "You’re No Good" стала постоянной композицией в ее выступлениях, которую она часто использовала как финальный номер.

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Песня "You’re No Good" - что важно знать

В журнале напомнили, что "You’re No Good" поднялась на первое место чарта Billboard Hot 100 15 февраля 1975 года, и это был единственный сингл Линды Ронстадт, которому удалось достичь вершины этого рейтинга.

Успех песни во многом способствовал тому, что альбом "Heart Like a Wheel" стал настоящим прорывом в карьере Линды Ронстадт: пластинка получила дважды платиновый статус и заняла первое место в альбомном чарте Billboard. Кроме того, альбом был номинирован на премию "Грэмми" в престижной категории "Альбом года".

Стоит отметить, что композиция "You’re No Good" не потеряла актуальности с годами и со временем превратилась в одну из самых известных песен о расставании. Журнал Billboard включил ее в свой список "100 лучших песен о разрыве".

Напомним, ранее УНИАН писал, какой трек стал культовым хитом 60-х.

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