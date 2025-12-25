Лента появляется на экранах каждый сезон празднования Рождества и Нового года.

В 1990 году на экраны вышла американская семейная комедия "Один дома", которая за три с половиной десятилетия превратилась в один из самых любимых рождественских фильмов в мире.

Лента рассказывает историю восьмилетнего Кевина МакКаллистера, которого случайно оставили одного дома во время семейной поездки в Париж, и о его забавном противостоянии с двумя не слишком ловкими грабителями - Гарри и Марвом. Фильм сразу стал хитом, собрав огромную аудиторию.

"Один дома" создали режиссер Крис Коламбус и сценарист Джон Хьюз. Идея родилась во время работы Хьюза над фильмом "Дядюшка Бак", в котором также играл Маколей Калкин. Джо Пеши и Дэниел Стерн снялись в ролях печально известных грабителей Гарри и Марва, а Кэтрин О'Хара и Джон Херд - родителей большого семейства.

История была настолько успешной, что переросла в полноценную франшизу, которая включает пять фильмов. После оригинальной картины вышли "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992), "Один дома 3" (1997), где уже другой мальчик борется с преступниками, "Один дома 4" (2002) - телевизионная часть со своим сюжетом, "Один дома 5: Праздничное ограбление" (2012) - еще один фильм для телевидения, а также современный "Один дома" 2021 года.

Фильм "Один дома" за 35 лет существования получил не только статус культовой рождественской комедии, но и ряд впечатляющих достижений. Оригинальная лента 1990 года стала самой кассовой комедией того года в США, собрав более 476 миллионов долларов в мировом прокате, что делает ее одной из самых прибыльных рождественских комедий всех времен.

Кроме финансового успеха, фильм закрепился как культурный феномен и получил ряд наград, в частности премию "People's Choice Awards" в категории "Любимая комедия", а молодой Маколей Калкин был отмечен номинациями на "Young Artist Awards" за лучшую детскую роль.

Фильм также оказал значительное влияние на поп-культуру: цитаты и сцены из него стали легендарными, а дом, в котором происходят приключения Кевина, превратился в популярную туристическую аттракцию в штате Иллинойс.

